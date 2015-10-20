库克称苹果音乐已有650万付费用户

路透10月19日 （记者 Julia Love） - 苹果(AAPL.O)CEO库克周一称，苹果新推出的音乐流媒体服务已有逾650万付费用户。

库克在《华尔街日报》于加州拉古纳海滩组织的一次科技会议上表示，另有850万人正在免费试用苹果音乐服务。两者相加共有逾1,500万用户，库克称苹果音乐服务首秀成功。

“我对此非常满意，”库克说道。

苹果于6月推出苹果音乐，欲通过iTunes商店将其在数字音乐的主导地位延伸至由Spotify等企业所开创的音乐流媒体时代。苹果音乐目前允许用户免费试用90天，首批用户的免费试用期限本月早些时候到期。

分析师们此前预测，鉴于iTunes用户的庞大基数，苹果的服务将有大量粉丝，但没有多少人认为苹果能够超越其他音乐流媒体企业。音乐流媒体行业领先者Spotify向路透表示，其在全球拥有逾2,000万付费用户。（完）