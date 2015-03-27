苹果CEO库克称将“裸捐”--《财富》

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称，联储透过良好的沟通逐步缩减资产负债表将不会损害经济
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(本文由路透中文网编译提供)
路透3月26日 - 苹果执行长库克加入富豪“裸捐”行列，称计划在帮助侄子支付完大学学费后，捐出全部身家。
《财富》杂志援引库克的话称，他计划在帮助10岁的侄子支付完大学学费后，将其预计达7.85亿美元的身家捐出，用于慈善。
“你会希望自己成为池塘中激起变革涟漪的那枚卵石，”库克对该杂志称。
《财富》估计，根据库克所持苹果股份，其资产净值大约为1.2亿美元。此外，库克还持有苹果限制性股票，这些股份若完全兑现，价值达6.65亿美元。
尽管库克的身家相较微软创始人比尔·盖茨和Facebook创始人扎克伯格小很多，他对该杂志称，他希望在慈善方面有所作为。
他对《财富》表示，他已开始对一些项目悄悄捐款，在慈善上希望找到一个更“系统性的方法”，而不仅是写写支票。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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