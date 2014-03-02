苹果CEO承诺推新品 电视业务不再是玩票性质

路透加州丘珀蒂诺2月28日 -苹果(AAPL.O)执行长库克周五在公司年会上称，2013年苹果电视机顶盒销售额超过10亿美元，公司在投入很多资金开发新一代产品。

随着公司成长放缓，被三星电子(005930.KS)和谷歌(GOOG.O)夺走市场份额，苹果是否有能力再次变革快速变化的科技业，是投资者和矽谷企业大佬关心的主要问题。

行业高层和苹果观察人士仍认为，苹果将推出某种可穿戴设备，比如智能手表，市场还始终传言苹果将推出革新电视观赏体验的电视机产品。

“我们在研发一些东西，是对你们能看到的，以及看不到的东西的扩展，”库克在年会上提到去年研发成本增长32%时称。

在回答有关创新的问题时，库克表示，为了不输掉竞争，苹果倾向不讨论尚在研发阶段中的新产品。

“你们都看到了，我们的产品被剽窃了个遍，”他说。

苹果股价周五收低0.27%，报526.24美元。

尽管库克避谈新产品，但他透露了一点有关苹果电视业务的事情。苹果高层一直以来形容电视业务是公司的一大“兴趣嗜好”，当前财年电视业务预计将为苹果带来约1,810亿美元营收。

他说，售价99美元的苹果电视机顶盒去年带来10亿美元营收。

“现在称其为一大嗜好，已有点不合适。”库克说。

库克称，公司将在60天内公布它打算如何使用手中的现金。截至2013年底，苹果持有的现金总额达近1,600亿美元。

一些分析师认为，苹果最终可能会掏钱收购一些大项目。迄今为止，苹果尚未进行过大型收购，其竞争对手谷歌和Facebook(FB.O)都分别进行过大手笔收购，不过库克没有排除进行大型收购的可能性。

库克称，过去16个月里，苹果收购了23家公司，并且仍在留意有价值的技术和公司。(完)

(编译 白云; 审校 王冠中)

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