苹果新财务长Maestri将于9月上任 接管1600亿美元现金

路透旧金山3月4日 - 美国苹果(AAPL.O)财务长奥本海默即将于9月退休，为继任者Luca Maestri留下相当于越南经济总量的巨额现金，以及引导华尔街预期的艰巨任务。

现年50岁的Maestri出生在罗马。他继任之际，苹果正好走到了发展的十字路口。投资者继续大声呼吁公司让远高于业界同侪的1,600亿美元巨资发挥更好的作用，而不要只是囤积在海外。与此同时，竞争对手谷歌(Google)(GOOG.O)和Facebook(FB.O)都花费了上百亿美元收购Nest和WhatsApp等尖端科技公司。

“Maestri上任恰逢一个有趣的时机--苹果正在推出更多服务，可能需要说服投资者：在商品化的智能手机市场中，公司拥有更加稳定的收入来源，”巴克莱(Barclays)分析师Ben Reitzes周二写道。

“我们很了解Maestri，相信他会支持稳定的资本回报计划，以及考虑周详、可行的指引。”

预计Maestri不会对苹果的资本回报策略推行激进的改革。他曾在巴西、泰国等多个国家工作。

1996年加入苹果的奥本海默将在6月起向Maestri交接。周一，奥本海默被任命为高盛公司(Goldman Sachs)(GS.N)董事。他在周二的声明中表示，将利用部分闲暇时间来完成飞行员驾照考试。

“当我们在招聘主计长(corporate controller)职位时遇到了Luca，我们清楚他会成为奥本海默的接任者，”苹果执行长库克(Tim Cook)称。

市场营销教授Brett Robinson表示，“苹果起用国际经历丰富的Maestri，符合该公司扩大全球影响的战略。”(完)

(编译 朱晓军；审校 郑茵)

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