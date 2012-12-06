苹果王朝的挑战 --今周刊「谷月涵看台湾」

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月6日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
世界的经济命脉是否会掌握在苹果（Apple）手中？会的！苹果可说是当今台湾科技业的主要推动力，随着新产品推出，如iPhone 5和iPad mini，都带动台湾组装和零组件厂商的成长。
苹果去三星化，让台湾半导体产业有机会成为全球之最。但是，这样的发展，却把那些专注于传统个人电脑（ＰＣ）和笔电市场的电子制造商，推进杀戮战场。
在整体科技供应链中，苹果的订单只能满足少数几家厂商；更惨的是，相较于传统ＰＣ产品，苹果产品体积都不大，所需要的零组件也较少了。这正是当前台湾科技业所面临的问题。
但是根据过去的经验，苹果王朝不可能一直延续下去。事实上，苹果称王的年代，搞不好比过去的ＩＢＭ、微软和英特尔等科技巨人还来得短。主要有二大因素：
首先，今日科技业的变动速度远高於过往；科技是一项累积的科学，基础建立後会不断地演变与成长，如今已经变得既深且广。另外，全球企业满手现金，加上利率又低，从机会成本的角度来看，当今全球的研发成本愈来愈便宜，研发也成为容易取得的商品。
苹果王朝的第二项挑战是所有的新发明都会碰到的，就是一项新发明的专利架构，都由原始发明者所掌控。
在ＰＣ市场中，即使Wintel开始垄断市场前也是如此。网路也是同样的情况，网路服务供应商（ＩＳＰ）企图把用户限制在业者自设的范围内，也就是ＩＳＰ提供的内容与连线；然而，最终这些架构成了模组，并对外开放；原本架构的元素一一独立出来，并朝商品化演进。
例如，苹果iOS 6新推出的地图功能彻底「落漆」。在智慧型手机中，地图可能是最重要的功能；地图可以协助企业掌握新店面设置地点的来客数，不论是商店、餐厅、加油站、博物馆等，都用得到它。
今天的地图不单单只是地图而已，包含相当丰富的资料，经过加值处理，呈现在使用者眼前。例如提供导航功能，或最好的朋友正在两条街外的星巴克享用星冰乐等。
掌握地图功能很可能是智慧型手机最大的单一价值驱动力，因此对苹果来说非同小可。原本苹果作业系统iOS拥有谷歌（Google）的地图功能，但是苹果踢走了谷歌，纳入自己不够格的地图功能，等於是帮谷歌和其他厂商开拓了一条路，可在iPhone或使用其他作业系统的智慧型手机上，提供他们自己的地图应用程式。
少了谷歌後，苹果向有实力的对手提供诱因，将苹果专利架构的关键零组件模组化与商品化，其他功能肯定也会陆续释出；未来iPhone的操作介面，将和其他厂牌的手机没什麽两样。
尽管手机市场制造的成分较小、规格简单，所需零组件也较少，但仍会是台湾科技供应链重新掌控市场的机会。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.
2.以上的评论不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
路透北京2月23日 - 美国大型投行--摩根士丹利发布的最新报告修正了人民币兑美元贬值幅度的预期，预计2017年底将贬值至7.10，而在2018年底将贬值至7.24。
路透上海2月23日 - 国际会计和咨询公司普华永道周四表示，在中国资产管理业务大爆发的大背景下，中国市场上私募股权及风险投资基金等风投资本的募资额和投资额去年均创下历史新高，这种增长趋势今年还将持续。