中国作家向苹果维权 索赔5,000万元

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京3月18日电---中国官方媒体周日报导称，22名中国作家对苹果(AAPL.O)提起诉讼，指责苹果应用商店出售其未授权作品。
中国作家维权联盟去年要求苹果停售相关作家电子版作品，稍早说服百度(BIDU.O)停止在百度文库里发布其内容。
新华社报导称，这些作家称共有95部作品涉嫌被苹果应用商店侵权，因此向苹果索赔5,000万元。报导并未说明起诉提出地点。
苹果发言人Carolyn Wu称：“作为知识产权持有者，我们理解保护版权的重要性，当我们收到起诉通知，我们将迅速、恰当地做出回应。”
记者暂未联系到中国作家维权联盟发表评论。外国公司多年来抱怨，中国对版权条例执法不严，也有越来越多的中国版权所有者呼吁，加强版权维护。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。