苹果致歉博得中国官媒赞许

路透上海4月2日(记者 Melanie Lee) - 在罕见地发表致歉声明后，苹果从中国官媒眼中的“弃儿”实现华丽转身。这是其他外国企业需要吸取的教训，不能低估中国官媒的反应速度和力量。

过去两周以来，苹果几乎每天都承受着各大媒体的口诛笔伐，并面临中国政府机构严惩的风险，苹果周一就其保修政策沟通不足向中国消费者致歉，称将修改部分苹果手机在中国的保修政策。

大中华地区是苹果的第二大市场，也是发展最快的市场，2012年最后一季的销售额上涨近40%，至68亿美元。

数天前还在讨伐苹果公司的中国媒体现在改变了论调。

《环球时报》发表文章称：“苹果公司昨晚的道歉信改变了风波的走向，使苹果与中国市场的关系柳暗花明。作为世界领军的高科技公司，苹果能及时调整态度，表现了它的专业精神和现实主义灵活性。在这一点上，苹果公司比有些美国公司显得更清醒。”

中国外交部也赞扬苹果公司认真回应消费者的诉求。

外交部发言人洪磊在周二的新闻发布会上也对苹果的致歉表示认可。

就在上周，《人民日报》针对苹果的保修政策发表了措辞强烈的时评，称苹果公司“无与伦比的傲慢。”

中国中央电视台（CCTV）在以保护消费者权益为主旨的“3·15晚会”上曝光称，苹果手机在对待中国消费者售后维修时采用与国外有别的标准。

风险咨询公司Control Risks大中华和北亚负责人Kent Kedl表示：“库克出面并对此作出回应说明了中国的重要性，也说明中国不仅对苹果也对每个在华的跨国企业的重要性。”

那些善于在本土应对媒体危机的外国企业发现在中国进行危机公关更难。分析人士称，外国企业需要记住，品牌越大，越容易成为靶子，特别是在中国。

Kedl表示：“外国企业需要注意的是，没有哪一家公司在真空里运营，也没有谁仅仅是为树立良好品牌……5-10年前，央视的一个报道只会掀起一点涟漪，现在这种报道就像是病毒，有了它自己的生命力。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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