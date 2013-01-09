苹果CEO库克一年内第二次访华

苹果执行长库克2012年10月23日在圣何塞出席活动的资料图片。 REUTERS/Robert Galbraith

路透上海1月9日 - 苹果(AAPL.O)首席执行官库克（Tim Cook）在不足一年的时间里再次来华，与合作伙伴和政府官员会面。

中国是苹果增长最快的市场，去年苹果在中国新开多家零售店。上个月，苹果iPhone 5在大陆上市仅三天的时间里卖出超过200万部，成为在中国推出时最热卖的iPhone机型。

尽管iPhone在中国的销量获得巨大成功，分析师称苹果在中国的更长期前景或寄托在能否与中国移动(0941.HK)进行合作上。

“库克正在北京会见政府官员和合作伙伴。中国是我们的重要市场，我们期待进一步的消费者认可和增长。”苹果发言人Carolyn Wu周三表示。

她拒绝透露库克是否将会见中国移动高层。

工业和信息化部在网站上发表声明称，周二库克会见了工业和信息化部部长苗圩，双方就智能手机产业发展与创新趋势等交换了意见。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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