苹果CEO库克一年内第二次访华

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海1月9日 - 苹果(AAPL.O)首席执行官库克（Tim Cook）在不足一年的时间里再次来华，与合作伙伴和政府官员会面。
中国是苹果增长最快的市场，去年苹果在中国新开多家零售店。上个月，苹果iPhone 5在大陆上市仅三天的时间里卖出超过200万部，成为在中国推出时最热卖的iPhone机型。
尽管iPhone在中国的销量获得巨大成功，分析师称苹果在中国的更长期前景或寄托在能否与中国移动(0941.HK)进行合作上。
“库克正在北京会见政府官员和合作伙伴。中国是我们的重要市场，我们期待进一步的消费者认可和增长。”苹果发言人Carolyn Wu周三表示。
她拒绝透露库克是否将会见中国移动高层。
工业和信息化部在网站上发表声明称，周二库克会见了工业和信息化部部长苗圩，双方就智能手机产业发展与创新趋势等交换了意见。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。