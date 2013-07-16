中国一空姐使用充电iPhone触电身亡 苹果调查此事

路透新加坡7月15日 - 苹果(AAPL.O)周一表示，正在对中国南航空姐马爱伦使用正在充电的iPhone 5触电身亡事件进行调查。

新华社周日援引警方的说法称，23岁的马爱伦确实是全身过电而死，不过是否是由苹果手机造成仍在调查中。

“我们对这一事件深感痛心，对死者家属致以深切慰问，我们将就此事进行彻底调查，并向有关机构提供全力配合，”苹果在电邮中称。

苹果拒绝对此事是否为个案等问题发表评论。

马爱伦的姐姐在新浪微博发布消息称，马爱伦在iPhone 5正充电时打了个电话，突然被电流击倒而亡，并提醒手机用户要小心。这条消息在微博上被广泛转发。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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