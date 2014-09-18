苹果在华招聘负责处理数据获取要求的负责人

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月18日(记者 Paul Carsten/Gerry Shih) - 公开招聘信息显示，苹果公司 正在北京招募一名法律执行方面的负责人，以应对中国政府索取用户数据等要求。上月，苹果首次开始将用户个人数据存储在中国大陆。
根据发布在职业社交网络LinkedIn上的招聘信息，该职位将负责处理“日益增加的第三方希望获取苹果在华数据的请求”。
聘请法律执行部门的负责人说明，伴随苹果在华存储数据而来的妥协，而一些科技公司竭力避免这一点。在中国设置服务器可向中国消费者提供更快的服务，但同时也意味着中国政府可要求获取这些服务器数据。这种事情在其他国家已经有过。
LinkedIn招聘信息显示：“该职位直接负责对来自中国公检法机构的要求作出管理、应对及适当回应。”
苹果公司拒绝置评，但向路透指出，公司新的隐私政策包括了关于政府数据请求这部分。
职位要求显示，候选人需要指导要求获取数据的人了解在何种特殊情况下可提供/不提供数据，同时维护好与他们的工作关系。
该职位起先在8月初发布，上周重新发布。该职位目前已有11人申请。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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