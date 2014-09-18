苹果在华招聘负责处理数据获取要求的负责人

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月18日(记者 Paul Carsten/Gerry Shih) - 公开招聘信息显示，苹果公司 正在北京招募一名法律执行方面的负责人，以应对中国政府索取用户数据等要求。上月，苹果首次开始将用户个人数据存储在中国大陆。

根据发布在职业社交网络LinkedIn上的招聘信息，该职位将负责处理“日益增加的第三方希望获取苹果在华数据的请求”。

聘请法律执行部门的负责人说明，伴随苹果在华存储数据而来的妥协，而一些科技公司竭力避免这一点。在中国设置服务器可向中国消费者提供更快的服务，但同时也意味着中国政府可要求获取这些服务器数据。这种事情在其他国家已经有过。

LinkedIn招聘信息显示：“该职位直接负责对来自中国公检法机构的要求作出管理、应对及适当回应。”

苹果公司拒绝置评，但向路透指出，公司新的隐私政策包括了关于政府数据请求这部分。

职位要求显示，候选人需要指导要求获取数据的人了解在何种特殊情况下可提供/不提供数据，同时维护好与他们的工作关系。

该职位起先在8月初发布，上周重新发布。该职位目前已有11人申请。（完）