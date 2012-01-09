中国作家起诉苹果侵权--报导

路透上海1月9日电---据财新网报导，几位中国作家起诉苹果(AAPL.O)在其应用商店提供盗版书籍下载，索赔金额达1,190万元。

数月来，这些作家一直要求苹果从其App Store删除侵权书籍。

财新网上周五报导称，作家维权联盟的这九位作家，向北京第二中级人民法院起诉苹果侵犯版权，涉及作品达37部。

多年来，作家维权联盟也曾向百度(BIDU.O)和谷歌(GOOG.O)的网络书籍作品发起类似高调斗争。

路透就此联系相关方。中国文字著作权协会称无人可就此事置评，暂时也无苹果发言人评论，北京第二中级人民法院的电话则无人接听。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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