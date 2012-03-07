苹果在华曝劳保问题 恐蹈耐克覆辙

路透北京3月6日电(记者 Terril Yue Jones)---一份指责苹果公司(AAPL.O)众多在华供货商工作条件恶劣的报告即将出炉，苹果或许应从20年前遭遇类似问题的耐克(NKE.N)身上吸取教训。

反血汗工厂学生联盟(United Students Against Sweatshops)国际行动协调员Teresa Cheng表示：“苹果正面临耐克曾经历的问题。”

20世纪90年代，耐克供货商曾被控虐待工人。

非盈利组织公平劳工组织(FLA)预计本周将发布相关报告，苹果对该报告的回应可能会影响中国众多电子供应链的工作状况。

因其亚洲供应商强迫员工长时间劳动且不允许休息，同时支付较低的薪水报酬，耐克曾受到媒体和公众的口诛笔伐。

耐克当时的回应被很多人认为是个错误，这或许可以为正遭遇类似困境的苹果提供借鉴。

去年，富士康(2354.TW)旗下一工厂发生爆炸，导致三名员工死亡。劳工权益组织表示，2010年，富士康工厂有18名员工自杀，或企图自杀。

据媒体报导，在富士康的120万名员工中，其中多数从事苹果产品的组装。

苹果曾邀请公平劳工组织访问富士康旗下三家工厂，向那里的3.5万名员工了解情况。这些工厂主要负责组装iPhone、iPad以及其他知名品牌的产品。

公平劳工组织关於苹果供应商的临时报告是基於过去三周的匿名调查，其中暴露的很多问题可能与当年的耐克类似。

布鲁金斯学会中国中心主管李侃如(Kenneth Lieberthal)表示：“供应链出现的问题会迅速损害企业的全球声誉。”

“耐克的经历告诉我们，你必须做大量工作，以确保你了解供应链出了什麽问题。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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