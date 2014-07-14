苹果回应“定位门” 称从未追踪用户位置信息

路透北京7月12日 - 中国中央电视台周五曝光苹果(AAPL.O)iPhone手机定位服务可能对国家安全构成威胁。

央视指责iPhone“常去地点”功能会定位记录用户行迹，泄露用户信息。

“这就是一个非常敏感的数据，”央视采访的一名研究人员说道。这样的数据可能揭示出整个国家的经济、民生状况，“甚至国家机密”

苹果周六在向路透提供的声明中称，公司致力于保护用户隐私，在使用该定位功能时，苹果设备并未发送或传输任何具体与某部设备或某位用户相关的数据。

“我们非常感谢CCTV的努力，就这一我们也认为非常重要的议题来协助进行用户教育。在此，我们要确保所有的中国用户能够清晰地了解，在涉及隐私和个人数据信息时，我们的所为及所不为，”声明称。

“苹果不会追踪用户的定位--苹果以前从未这样做过，以后也永远不会这样做，”声明并称。

苹果经常遭到中国官媒的攻击，被指责向美国情报机构提供用户数据，应当受到“重罚”。此外，该公司还因在华售后服务较差而受到批评。

但苹果表示，“从未与任何国家的任何政府机构就任何产品或服务建立过所谓的‘后门’。我们也从未开放过我们的服务器，并且永远不会。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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