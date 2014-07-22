苹果季度营收增幅低于市场预期 尽管中国业务营收大增28%

路透旧金山7月22日 - 苹果(AAPL.O)周二公布季度营收增长6%，低于市场预期，但该季中国业务营收骤增28%，尽管这个全球第三大市场竞争激烈。

苹果财务长Luca Maestri接受采访时表示，6月当季，苹果在中国的iPhone手机销量跳升约48%，Mac电脑销量增长39%。

Maestri表示，对苹果长期增长前景而言，中国至关重要。

Maestri补充说，来自小米等低端手机厂商的竞争，似乎在争夺基于谷歌Android操作系统的其他手机生产商的市场份额。

“通过与中国移动的合作，我们有非常好的机遇，”Maestri说。

韩国三星电子(005930.KS)本月稍早公布的季度获利初估意外疲弱，恐录得两年来最差表现。外界对于该公司应对中国同业竞争对手的策略存在疑问。

**能否开创新的产品类别**

在投资者和矽谷的高管们的心目中，最核心的问题仍然是，苹果能否再度推出革命性的新产品。自2010年推出iPad以后，它在这方面就没有什么作为。

很多投资者期待苹果将推出装有传感器的智能手表(被称为iWatch)，进军可穿戴电子产品市场。分析师也预测该公司将在今秋推出两款智能手机，其中一款是5.5英寸，由此进入大屏幕手机市场。在三星电子的推动下，大屏手机日益流行。

**平板电脑和手机销售**

在新的重点产品(譬如新款iPhone)问世前的几个季度里，苹果的老款iPhone手机销售通常都会减少。

但苹果公布，在智能手机市场竞争日益激烈的情况下，iPhone销量仍较上年同期增长13%，至3,520万部。

不过，iPad销量为1,330万台，略低于分析师预期的逾1,400万台。来自安卓系统(Android)平板电脑的竞争压力越来越重。

该公司公布，6月截止的第三财季营收为374亿美元，低于华尔街预期的约380亿美元。

毛利率优于预期，为39.4%，上年同期为36.9%，主要是因产品成本降低以及Mac电脑销售强劲。

苹果股价盘后时段下跌0.8%，至94美元。

苹果净利跳增12.2%至77.5亿美元，或每股盈余(EPS)1.28美元，高于分析师预估的1.23美元，EPS增幅亦为七个季度以来最高。(完)

(编译 杜明霞/郑茵/许娜；审校 孙茉莉/张涛)

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