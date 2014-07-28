苹果在华“守得云开见月明” 三星“聪明反被聪明误”

路透北京7月24日 - 手机业界一直认为，三星机型的广泛使其在变化多端的市场中能保持灵活，而苹果公司坚持生产高端手机招致挫折。

但手机制造商近期的营收报告让这一想法不攻自破，至少在中国是这样。中国是世界上最大的移动通信市场，4G无线网络的推出被视为是智能手机制造商的“福音”。随着发达国家需求的疲软，智能手机制造商希望中国市场推动其营收增长。

苹果公司(AAPL.O)最新季报显示，Iphone手机在中国的销量增速几乎是分析师预期的近两倍。与此同时，中国国内手机制造商的产品占据了低端市场，严重挤压了三星的市场份额。

苹果公司在中国表现不错，而三星本月则发出预警称，因低端手机库存高企及中国对3G智能手机的需求较为疲软，三星本季度营收可能会下滑25%。

这可能意味着，三星针对不同价位推出不同档次机型的战略或许使其在价格优势和品牌溢价优势之间进退维谷。相比之下，苹果坚定不移地培育其高端格调，iPhone和iPad一直比竞争对手的平均价格高出很多。

美国市场研究公司Counterpoint Research驻首尔分析师Tom Kang表示，三星在中国有很强的品牌忠诚度，但功能类似的手机，三星手机的价格就要比中国国产手机高出60-100%。“即便他们有品牌溢价，但这个溢价太多了。”

三星拒绝就这篇报导置评。

根据调研公司Canalys的数据，三星旗下的高端智能手机和平板电脑，例如Galaxy S系列，仅占其今年一季度中国销量的四分之一，而售价在500元以下的产品占据销量的绝大多数。

与此同时，三星还感受到来自小米等中国国产手机制造商的压力。小米公司本周刚刚发布了售价为1,999元的4G手机小米4。

Counterpoint的数据显示，在中国今年5月和6月的畅销手机前五名中，三星只有一种机型入围，即大屏幕的Galaxy Note 3，与联想(0992.HK)的一款手机并列第五。

**中国惊喜**

苹果公司本周表示，苹果第三季度的营收得到了中国市场意外强劲表现的支撑。今年第三季度，iPhone在中国的销量跳增了近50%。

苹果公司CEO库克周二对分析师表示：“说实话，中国让我们很意外……我们认为中国市场会表现不错，但其表现远远好于我们的预期。iPhone的销量增长好得难以想象！”

在经过了2月份的疲软开局后，中国移动(0941.HK)的4G客户增速加快。今年6月，中国4G用户数量增加至将近1,400万，而2月底的人数仅为130万。

Gartner分析师C.K. Lu表示：“中国移动的很多客户用的是旧手机，所以当高速4G网络推出后，他们自然会选择iPhone 5S或5C，作为升级。随着iPhone 6的推出，这种趋势会变得更为明显。”

中国移动拒绝透露目前的4G用户数量，但中国移动董事长奚国华今年3月表示，在134万4G用户中，绝大多数用户用的是iPhone。

对于三星而言，4G网络的推出好坏各半。

Tom Kang表示：“4G网络的推出最初有助于三星和苹果，但随着3G需求和补贴的减少，运营商和监管机构的政策近期开始不利于三星。三星向中国运营商卖出了大量的3G手机，但现在的需求大幅下滑。中国运营商们近期扶植4G的政策不利于三星。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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