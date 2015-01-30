苹果成为中国富豪送礼首选品牌--报告

路透上海1月29日 - 根据周四发布的《2015至尚优品--中国千万富豪品牌倾向报告》，苹果(AAPL.O)取代爱马仕(HRMS.PA)成为富豪送礼品牌之首，反映苹果品牌在中国市场炙手可热。

根据上述调查，今年富豪们对送礼的热情度再次下降5%，这两年总体下降了30%。中国持续打击官员腐败和奢侈品开支，对高档白酒到手包等各类奢侈品市场造成冲击。

根据咨询公司贝恩，去年中国国内奢侈品开支首次下降，更多购物者转到海外消费。

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示：“在全球奢侈品市场中，中国市场占了近40%。中国富豪所拥有的十个奢侈品中，有七个是从国外购买的。”

爱马仕从去年的榜首跌至第七位，中国高端白酒品牌贵州茅台(600519.SS)重新入列前十。

LVMH (LVMH.PA)、Kering集团(PRTP.PA)旗下的古驰(Gucci)和香奈儿(CHANEL)在榜单上紧随苹果之后。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。