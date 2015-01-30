苹果成为中国富豪送礼首选品牌--报告

中国继续对原产于日美欧进口氯丁橡胶征收反倾销税 期限五年
路透北京5月9日 - 中国商务部称，将自周三(10日)起，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税，实施期限五年。
路透上海1月29日 - 根据周四发布的《2015至尚优品--中国千万富豪品牌倾向报告》，苹果(AAPL.O)取代爱马仕(HRMS.PA)成为富豪送礼品牌之首，反映苹果品牌在中国市场炙手可热。
根据上述调查，今年富豪们对送礼的热情度再次下降5%，这两年总体下降了30%。中国持续打击官员腐败和奢侈品开支，对高档白酒到手包等各类奢侈品市场造成冲击。
根据咨询公司贝恩，去年中国国内奢侈品开支首次下降，更多购物者转到海外消费。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示：“在全球奢侈品市场中，中国市场占了近40%。中国富豪所拥有的十个奢侈品中，有七个是从国外购买的。”
爱马仕从去年的榜首跌至第七位，中国高端白酒品牌贵州茅台(600519.SS)重新入列前十。
LVMH (LVMH.PA)、Kering集团(PRTP.PA)旗下的古驰(Gucci)和香奈儿(CHANEL)在榜单上紧随苹果之后。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月9日 - 中国商务部称，将自周三(10日)起，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税，实施期限五年。
路透上海5月9日 - 融创中国旗下的天津聚金物业管理等三公司表示，持有金科股份是基于对其投资价值的认可，并非主动谋求上市公司控制权。未来12个月内，将根据金科股价情况、业务发展等，继续增持金科股份不少于2,000万股。
路透上海5月9日 - 中国股市沪综指周一收跌0.79%。沪深证交所融资融券余额当日减少48亿元人民币，连续两日下降；两市两融余额为9,030.3亿元，创两个半月新低。