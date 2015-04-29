热点聚焦：中国将成为苹果公司最大的摇钱树

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透旧金山4月28日 - 分析师们称，苹果大屏iPhone在中国取得巨大成功，不但从三星手中夺回一些市场份额，出售速度之快，还可能让苹果在中国的营收在未来几年超过美洲。
苹果是全球最有价值的消费电子公司。周一苹果公布，中国营收劲增71%至168亿美元，受iPhone 6和iPhone 6 Plus热销推动。今年第一季，苹果在中国的手机销量首次超过了美国。
在消费者对最新款电子产品需求的推动下，中国营收在苹果第一季全球总营收中的比重升至29%，一年前为21%。相比之下，美洲营收占比为37%，但增长速度却更慢，第一季增幅只有19%。
“iPhone 6卖得很快，”纽约FBR Capital Markets的分析师Daniel Ives说。他估计到2017年时，中国营收占苹果总营收的比例最高可能升至40%。对苹果而言，中国就是只“会下金蛋的鹅”，Ives如是说。
分析师称，销售畅旺受助于中国新年礼品需求强劲。
“中国的果粉们多年来一直盼望苹果能出大屏幕手机，他们以惊人的速度换成了新款手机，”研究公司Strategy Analytics执行理事Neil Mawston说道。
三星(005930.KS)凭借Galaxy Note平板手机，在过去四年赢得数以百万计的中国手机用户青睐。屏幕超过5英寸的Galaxy Note问世，创造了介于手机和平板电脑间的一个全新产品类别，之前手机屏幕大小一般在4英寸左右。
苹果正开始慢慢扳回市占率。
Mawston称：“苹果确实别无选择，只能推出大屏幕版iphone把那些流失的用户吸引回来，他们也是这么做的。”
**中文输入更容易**
中国消费者自然偏好大尺寸屏幕，因为这更容易用手指或手写笔在屏幕上写中文，看视频也更清楚。
对于很多中国人来说，手机是他们首选、最重要、甚至是唯一的计算机设备。
“人们对手机用得越来越多，所以喜欢更大的屏幕，”科技研究企业Forrester分析师Frank Gillett称，中国消费者喜欢在各种场合或随时频繁使用电脑设备，真的体现了“移动先行”(mobile-first)的科技文化，这给手机带来额外加分。
分析师称，苹果在中国的分销和营销现在也已经成熟。苹果在10月首次同时向三大运营商中国移动、中国电信和中国联通提供合约机。
在苹果寻求赢得新客户、并从三星及本土竞争者华为手中争夺客户之际，这种局面或是好兆头。
“大家不会丢掉他们崭新的手机，立刻跑去买最新款，”Gillett表示。“聚拢买兴需要一段时间，要等消费者进入手机的更新换代期。”
苹果同时还进军大城市以外的地区。苹果执行长库克周一在分析师会议中表示，目前苹果手机在中国的销售网点超过4万个。
分析师们认为，苹果iPhone 6 Plus的利润率较高。但苹果不会公布单独一款手机的销量或利润率。
Mawston指出，普通iPhone 6的屏幕为4.7英寸，与之相比带有5.5英寸较大屏幕的iPhone 6 Plus在中国卖得比其他地方要好，但整体销量仍不及尺寸较小、也更便宜的iPhone 6。
“iPhone 6 Plus在拉美、美洲及中东卖得最差，在东亚卖得最好，”他说。
对许多中国民众来说，手机越大越好。
“一些消费者渴望拥有‘全套的’大房子、大汽车、大电视、以及大屏幕智能手机，”Mawston表示。(完)
(编译 白云/孙茉莉/王丽鑫/; 龚芳; 审校 李爽/许娜/郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”