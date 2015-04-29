热点聚焦：中国将成为苹果公司最大的摇钱树

路透旧金山4月28日 - 分析师们称，苹果大屏iPhone在中国取得巨大成功，不但从三星手中夺回一些市场份额，出售速度之快，还可能让苹果在中国的营收在未来几年超过美洲。

苹果是全球最有价值的消费电子公司。周一苹果公布，中国营收劲增71%至168亿美元，受iPhone 6和iPhone 6 Plus热销推动。今年第一季，苹果在中国的手机销量首次超过了美国。

在消费者对最新款电子产品需求的推动下，中国营收在苹果第一季全球总营收中的比重升至29%，一年前为21%。相比之下，美洲营收占比为37%，但增长速度却更慢，第一季增幅只有19%。

“iPhone 6卖得很快，”纽约FBR Capital Markets的分析师Daniel Ives说。他估计到2017年时，中国营收占苹果总营收的比例最高可能升至40%。对苹果而言，中国就是只“会下金蛋的鹅”，Ives如是说。

分析师称，销售畅旺受助于中国新年礼品需求强劲。

“中国的果粉们多年来一直盼望苹果能出大屏幕手机，他们以惊人的速度换成了新款手机，”研究公司Strategy Analytics执行理事Neil Mawston说道。

三星(005930.KS)凭借Galaxy Note平板手机，在过去四年赢得数以百万计的中国手机用户青睐。屏幕超过5英寸的Galaxy Note问世，创造了介于手机和平板电脑间的一个全新产品类别，之前手机屏幕大小一般在4英寸左右。

苹果正开始慢慢扳回市占率。

Mawston称：“苹果确实别无选择，只能推出大屏幕版iphone把那些流失的用户吸引回来，他们也是这么做的。”

**中文输入更容易**

中国消费者自然偏好大尺寸屏幕，因为这更容易用手指或手写笔在屏幕上写中文，看视频也更清楚。

对于很多中国人来说，手机是他们首选、最重要、甚至是唯一的计算机设备。

“人们对手机用得越来越多，所以喜欢更大的屏幕，”科技研究企业Forrester分析师Frank Gillett称，中国消费者喜欢在各种场合或随时频繁使用电脑设备，真的体现了“移动先行”(mobile-first)的科技文化，这给手机带来额外加分。

分析师称，苹果在中国的分销和营销现在也已经成熟。苹果在10月首次同时向三大运营商中国移动、中国电信和中国联通提供合约机。

在苹果寻求赢得新客户、并从三星及本土竞争者华为手中争夺客户之际，这种局面或是好兆头。

“大家不会丢掉他们崭新的手机，立刻跑去买最新款，”Gillett表示。“聚拢买兴需要一段时间，要等消费者进入手机的更新换代期。”

苹果同时还进军大城市以外的地区。苹果执行长库克周一在分析师会议中表示，目前苹果手机在中国的销售网点超过4万个。

分析师们认为，苹果iPhone 6 Plus的利润率较高。但苹果不会公布单独一款手机的销量或利润率。

Mawston指出，普通iPhone 6的屏幕为4.7英寸，与之相比带有5.5英寸较大屏幕的iPhone 6 Plus在中国卖得比其他地方要好，但整体销量仍不及尺寸较小、也更便宜的iPhone 6。

“iPhone 6 Plus在拉美、美洲及中东卖得最差，在东亚卖得最好，”他说。

对许多中国民众来说，手机越大越好。

“一些消费者渴望拥有‘全套的’大房子、大汽车、大电视、以及大屏幕智能手机，”Mawston表示。(完)

(编译 白云/孙茉莉/王丽鑫/; 龚芳; 审校 李爽/许娜/郑茵)

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