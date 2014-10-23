马凯会见苹果执行长库克 双方就用户信息安全交换意见

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透北京10月22日 - 新华社报导称，苹果(AAPL.O)执行长库克在与中国国务院副总理马凯会面时讨论了用户信息安全问题。
近日，监测中国网站的Greatfire.org在博客上发表文章称，苹果在中国的iCloud存储服务遭到试图窃取用户信息的黑客攻击。
Greatfire文章并称，认为中国政府是该攻击行动的背后支持者。中国政府对此予以严厉驳斥。苹果方面尚未就此发表公开声明。
新华社报导称，马凯周三在中南海紫光阁会见了库克一行，双方就加强信息通信领域合作、保护用户信息安全等问题交换了意见。
Greatfire对路透表示，苹果看似周二改变了用户数据路径，以避开黑客攻击。
苹果周三没有回应置评请求。（完）
编译：程芳 发稿：王燕焜
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