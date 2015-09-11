中国财政部称苹果2013年在华少缴税4.52亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月10日 - 据中国财政部发布的一份公告，苹果(AAPL.O)在华企业2013年少缴税4.52亿元。
新华社周四援引财政部9月9日发布的公告称，苹果电脑贸易（上海）有限公司已补缴相关税款4.52亿元及滞纳金0.65亿元。
此事凸显中国政府对少缴税款的外企日益强硬的态度。中国政府去年12月称，将打击少缴税款的行为。
苹果发言人称，“对2013年业务的审计中发现，对税务规则的解读差异导致差额。我们已经补缴了该差额及利息。无论我们在哪里开展业务，我们都会缴纳所有税款。”
财政部发布的会计信息质量检查公告第32号称，检查发现，截至2013年底，苹果电脑贸易（上海）有限公司存在少计收入87.99亿元、少计成本费用34.46亿元，少计利润53.54亿元等违规问题，少缴税款4.52亿元。
中国当局去年底曾要求微软补缴约1.4亿美元税款。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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