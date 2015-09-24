iPhone 6S即将面市 深圳街头涌现山寨苹果商店（更新版）

2015年9月21日在深圳街头拍到的手机店面。 REUTERS/Staff

（新增苹果官方的回应）

路透香港9月24日 （记者 Yimou Lee） - 深圳一条熙熙攘攘的大街上，30多家带有苹果(AAPL.O)白色商标的商店宣称可接受iPhone 6S和iPhone 6S Plus预定。

其中有些看起来就跟苹果专卖店一样：店员们穿着带有苹果商标的蓝色T恤，店内整洁的木头桌子上展示着iPad和iWatch样品。

但苹果在深圳只有一家官方专卖店，在该区域只有五家授权经销商。在这条长约一公里的购物街区里，大多数的“苹果商店”都是未经授权的“山寨店”--尽管他们销售的是苹果正品产品，而在周五iPhone 6S和6S Plus上市前，这些“山寨店”大量涌现。

山寨版苹果商店迅速增多，凸显了苹果品牌在中国广受欢迎，也表明苹果可摆脱中国疲软消费支出带来的冲击。苹果第三季度在华营收同比翻倍至逾130亿美元。

“苹果在中国的粉丝很多……，”在一家山寨苹果商店工作的赵姓店员说道。“中国有很多消费者很傻，为了比别人早拿到iPhone而愿意这样多花钱买。”

iPhone供应瓶颈一直是苹果的难题，尤其是在iPhone新款面市的时候。

即将面市的iPhone 6S和6S Plus屏幕比前一代更大，续航时间更长，只有提前通过网络预订的中国消费者才能在发布当天购买。苹果称预订需求超过了供应。

深圳的山寨苹果商店窥准机会，先从获授权的经销渠道进货，然后转卖，从中牟利。有些不愿意等待数周才能入手新品的消费者甚至愿意支付双倍价钱。

山寨店也接受预定，但表示他们周五以后才会有货。

多家山寨店里的员工称，他们从国内、香港以及美国等海外市场进货。

苹果拒绝对中国涌现未获授权的苹果商店发表评论，但称苹果建议消费者通过苹果网站和授权经销商购买其产品。（完）