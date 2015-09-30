苹果在中国推出Apple Music等服务

路透9月29日 - 苹果(AAPL.O)启动在中国市场的Apple Music、iTunes Movies和iBooks等服务，并表示将于今年秋季推出面向Android手机用户基于云端的音乐流媒体服务。

苹果在声明中称，Apple Music用户可免费试用三个月，随后每月花费10元就可以访问庞大的歌曲库。

中国消费者对推动iPhone手机需求至关重要，而中国股市下滑和人民币贬值让本已担心中国经济放缓的苹果投资者再添新愁。

苹果此时推出上述服务，也意在努力缓和投资者对苹果中国业务的忧虑。

苹果称，Apple Music在中国市场将包含当地歌手，如陈奕迅、李荣浩、林俊杰和邓紫棋，此外还有很多国际歌手。

苹果表示，用户可以在iTunes Store上租或购买电影；iTunes上的高清电影起租价为5元，新发行的高清影片售价为18元。

iBooks内容的起售价为0.5元。（完）