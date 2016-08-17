苹果将加大对华投资力度

路透北京8月16日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)周二称，公司将加大在中国的投资，并在中国设立首个亚太区研发中心。中国是苹果最大的市场之一，但该市场的挑战性日益加大。

库克在访问中国期间作出了这一表述；这至少已是他在四个月来第二次访问中国，因苹果iPhone在中国的需求大幅滑坡，而且中国政府对外国技术仍存忧虑。

据中国中央电视台报导，库克对中国国务院副总理张高丽表示，苹果的新研发中心将在年底前设立。

苹果在声明中称，该研发中心将整合苹果在中国的工程和运营团队，并意欲加深苹果与合作伙伴以及高校的联系。

5月时，中国工信部部长苗圩对库克表示，希望苹果能加深与中国在研发领域的合作，并强调了信息安全问题。

大中华地区的销售曾被奉为苹果的下一个增长引擎，但在第三财季下滑三分之一，而一年前则是增长逾一倍。这一业绩并未纳入库存的减少，因经销商售出库存手机的速度快于新供应的手机，这就意味着需求并不似看起来那样疲弱。

中国经济放缓加重了对苹果在华前景的担忧。中国政府3月对在线内容发布，尤其是国外公司实行了严格限制，之后苹果的在线书籍和电影服务被关闭。

苹果在中国的知识产权诉讼中败诉，并面临着中国消费者的反美情绪。

苹果在5月宣布，对中国打车服务公司滴滴出行投资10亿美元，许多专家认为此举是苹果试图向中国政府示好。

微软(MSFT.O)和高通(QCOM.O)等科技公司也纷纷表示，将加大在华投资。(完)