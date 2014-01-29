苹果仍需时日才能在中国市场迎来转折点

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京/旧金山1月28日 - 苹果 可能不得不再等一段时间，才能在中国市场迎来转折点。
苹果本季度营收预测让人失望，加上假日季iPhone销售出人意料的疲软，表明分析人士对中国移动版iPhone的最初销量预测可能过于乐观。
这种情况不仅引发了对中国用户对苹果产品需求的质疑，也让人对全球智能手机和平板电脑的需求状况感到忧虑。
苹果与中国移动去年12月达成协议，并在今年1月开卖中国移动版iPhone。
但从苹果自己的预测看，与中国移动的这项协议并非苹果维持高增长率所需的“辉甲骑士”。一些分析人士曾预测，这项协议有望令iPhone年销量增长3,000万部。
尽管两家公司宣称该协议具有里程碑意义，但iPhone高昂的售价，4G网络覆盖率较低，加上来自华为和小米等本土企业的激烈竞争，这些都可能在当前抑制iPhone销量增长。
想买iPhone的消费者也可能在等待新款机型的推出。坊间盛传，苹果将推出更大屏幕的新款iPhone手机。三星电子 及其他竞争对手推出的大屏手机很受亚洲买家欢迎。
“我真的不觉得这代中国移动版iPhone会大卖，其他运营商销售该设备已有三个月了，”Gartner驻台北分析师CK Lu说。
“但下一代手机如果屏幕变得更大，将会对市场产生真正巨大的影响。”
苹果拒绝为此文发表评论。
美欧智能手机市场目前普遍饱和，中国对苹果而言是为数不多的仍在增长的地区之一，拉美和其他新兴市场也是还在增长的地区。
假日季苹果在全球共销售5,100万部iPhone，远低于市场预期均值的5,500万部，凸显该公司确保中国市场销量的必要性与日俱增。
但中国市场也存在巨大的未知因素。一些分析人士担心，在iPhone销售方面，中国移动最终仅会夺走中国联通 和中国电信 的用户，不会给苹果在中国市场带来有意义的增长。
Jefferies分析师Peter Misek称，中国移动4G移动网络迄今仅覆盖16个城市，意味着其他城市只能使用不能完全与中国移动版iPhone兼容的3G网络。
不过可以确定的是，大中华区仍对苹果12月当季即第一财季的营收增长做出重大贡献。苹果在该地区销售同比大增29.5%，远超全球平均增幅5.7%。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
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