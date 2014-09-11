中国大陆无缘iPhone 6首批发售名单

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月11日 - 对苹果 业务日益关键的中国消费者本月将不会成为全球首批能购买到苹果iPhone 6的客户。

尽管苹果公司最新发布的两款iPhone将于9月19日在美国和其他市场开售，但苹果尚未确定在中国大陆的发售日期。中国是全球最大的智能手机市场。

此次发布与一年前发布iPhone 5s和5c时有所不同，当时苹果的首批上市名单上包括美国、中国大陆、香港、日本和德国。上次的新品发布会被视为为苹果公司供应链和零售管理树立了新标准。

苹果拒绝就其最新发售计划置评，只是表示：“中国大陆是我们的一个关键市场，我们会尽快在那里发售。”

中国媒体猜测，苹果尚未获得中国工信部的入网许可证。在新款智能手机获准进入中国运营商网络前，工信部要对智能手机进行检测。

截止到周四，工信部网站并未将新款iPhone列入获准机型名单中。如果工信部的许可证是唯一阻碍，理论上讲，iPhone手机一旦获批即可开始销售。

但令人困惑不已的是，苹果官网指导购买页面本周曾称，作为亚洲首批上市国家和地区，澳大利亚、中国大陆、香港以及新加坡的消费者可在9月26日购买新款iphone。

不过该页面已经更新，中国大陆已被从亚洲首批上市国家和地区名单中去掉。

第三方卖家和中国移动的销售代表称，iPhone 6的发售日期比他们曾预期的往后推迟了，但对于何时将开始销售有不同说法。

中国移动北京分公司的两名客户支持代表以及一名销售代表周四表示，他们已经收到员工通知，称iPhone 6将在2014年年底开始出货。

中国移动一名发言人无法证实有这种通知发出，也没有提供评论。路透无法联系到中国联通和中国电信就此置评。（完）(完)