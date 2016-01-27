苹果在中国市场销售放缓，深圳街头山寨苹果商店减少

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月26日 - 22岁的张小姐已经是中国山寨行业的“资深人士”了。深圳一条购物街区里曾有许多山寨苹果 商店，一个月前，张小姐还在其中一家推销最新款的iPhone和苹果配件。
她还在那家店工作，但店里的山寨版苹果店员制服已经没了。她现在兜售的是中国本土企业华为制造的手机。
路透记者去年9月到访时在这条繁忙街区看到逾30家山寨苹果商店，现在数量已经减少约三分之一，有些店换成了未经授权的商店，销售本土企业华为、小米、魅族和Oppo制造的手机。
尽管中国市场仍是苹果的关键增长引擎，但深圳坊间的证据表明苹果在中国市场面临逆风。苹果CEO库克曾表示过，中国有一天将成为苹果最大的市场。
截止去年9月的一年里，苹果在华销售增长了84%。但随着去年中国经济增速降至25年来最低，外界担忧中国消费者正在捂紧荷包。
当然，山寨店只占苹果在华销售的一小部分，但或可从中一窥需求状况。这些商店在不同手机品牌间频繁切换，折射出中国消费者的多变心理，并凸显全球最大智能手机市场的激烈竞争。
苹果周二公布，在截至12月26日的会计季度iPhone销售低于预期，出货增幅为历来最小，与投资者预期的两位数增幅相距甚远。
“现在用iPhone没以前那么酷了，”一家山寨苹果商店的助理蔡小姐说道。
蔡小姐称，销售额相比10月约少一半--10月iPhone 6S和6S Plus刚在中国大陆上市，她还说称iPhone已经“满大街都是”。“拿iPhone现在没什么可炫耀的，”她说道。
尚不清楚山寨苹果商店减少是否因苹果打假所致。苹果中国没有立即回应寻求置评的请求。
尽管深圳一些消费者称赞iPhone人性化的安全性与设计，但有人称更喜欢装载谷歌 安卓系统的较便宜手机。
“品牌没什么想法，一定是要安卓，”26岁的设计师王丽说道。“上一个手机是苹果，性能很稳定，但各种软件必须从指定商店下载，对我来说很麻烦。”
31岁的投行经理杨庆宝（音）称，“我觉得iPhone品牌价值较高，但很难说它的性能就比华为好。”
行业研究机构Gartner驻台湾手机分析师CK Lu称，苹果在中国拥有高端的品牌形象，但竞争激烈。
“（苹果在华面临的）威胁或者风险，首先是如果三星 今年能够通过推出S7在华重塑高端形象，其次是如果中国本土品牌能够改善形象进而挑战苹果，”CK Lu说道。
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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