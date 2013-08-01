更新版-苹果与中移动掌门商讨合作事宜

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/新加坡7月31日 - 苹果公司 首席执行官库克周二与中国移动董事长奚国华进行了会面。中国移动是以用户计全球最大的移动运营商，也是中国唯一没有售卖iPhone和iPad协议的电信商。

中国移动在电邮声明中称对路透表示，库克与中国移动董事长奚国华在北京的会晤讨论合作事宜，但没有给出进一步细节。

此次对话可能为双方签署合作协议铺平道路。

随着苹果与本土竞争对手技术差距的缩小，苹果公司第三季度在大中华地区(含台湾和香港)的销售下滑43%。

随着产品发售范围的扩大以及互联网速度的加快吸引更多用户加入智能手机阵营，再加上中国政府今年晚些时候发放4G拍照，中国移动和苹果公司的任何协议，都可能会扭转两公司的业绩。

中国移动因用户对其3G网络的冷遇而盈利承压，因移动用户正在从短信等即时信息转移至微信等基于数据流量的应用。微信目前在中国有3亿用户。（完）