中国财政部称苹果2013年在华少缴税4.52亿元

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海9月10日 - 据中国财政部发布的一份公告，苹果 在华企业2013年少缴税4.52亿元。
新华社周四援引财政部9月9日发布的公告称，苹果电脑贸易（上海）有限公司已补缴相关税款4.52亿元及滞纳金0.65亿元。
此事凸显中国政府对少缴税款的外企日益强硬的态度。中国政府去年12月称，将打击少缴税款的行为。
苹果发言人称，“对2013年业务的审计中发现，对税务规则的解读差异导致差额。我们已经补缴了该差额及利息。无论我们在哪里开展业务，我们都会缴纳所有税款。”
财政部发布的会计信息质量检查公告第32号称，检查发现，截至2013年底，苹果电脑贸易（上海）有限公司存在少计收入87.99亿元、少计成本费用34.46亿元，少计利润53.54亿元等违规问题，少缴税款4.52亿元。
中国当局去年底曾要求微软补缴约1.4亿美元税款。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
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路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM