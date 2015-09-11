中国财政部称苹果2013年在华少缴税4.52亿元

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海9月10日 - 据中国财政部发布的一份公告，苹果 在华企业2013年少缴税4.52亿元。

新华社周四援引财政部9月9日发布的公告称，苹果电脑贸易（上海）有限公司已补缴相关税款4.52亿元及滞纳金0.65亿元。

此事凸显中国政府对少缴税款的外企日益强硬的态度。中国政府去年12月称，将打击少缴税款的行为。

苹果发言人称，“对2013年业务的审计中发现，对税务规则的解读差异导致差额。我们已经补缴了该差额及利息。无论我们在哪里开展业务，我们都会缴纳所有税款。”

财政部发布的会计信息质量检查公告第32号称，检查发现，截至2013年底，苹果电脑贸易（上海）有限公司存在少计收入87.99亿元、少计成本费用34.46亿元，少计利润53.54亿元等违规问题，少缴税款4.52亿元。

中国当局去年底曾要求微软补缴约1.4亿美元税款。（完）