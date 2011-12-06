苹果在华iPad商标权诉讼一审败诉

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透香港12月6日电---《南方都市报》周二报导称，深圳市中级人民法院驳回了苹果公司(AAPL.O)提出的中国一家科技公司侵犯其iPad商标权益的诉讼要求。
苹果证实了这起诉讼案，但拒绝就此进一步置评。
苹果公司在中国的发展不得不面临一些障碍。中国是该公司市场的主要增长区域。今年早些时候，云南省发现了"山寨版"苹果店。
报导称，深圳市中级法院一审驳回苹果要求认定唯冠科技有限公司(深圳)侵权等诉讼请求。从2000年开始，唯冠旗下的唯冠台北公司在多个国家与地区分别注册了iPad商标。当时苹果尚未推出iPad平板电脑产品。
iPad在中国的商标专用权对苹果至关重要，苹果正计划在中国开设更多连锁店。苹果高管表示，他们在中国市场的开拓尚浅。
路透未能立即联系到深圳唯冠和深圳中级法院就此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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