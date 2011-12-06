苹果在华iPad商标权诉讼一审败诉

9月23日在上海南京路苹果专卖店一位店员向顾客展示iPad 2。 REUTERS/Aly Song

路透香港12月6日电---《南方都市报》周二报导称，深圳市中级人民法院驳回了苹果公司(AAPL.O)提出的中国一家科技公司侵犯其iPad商标权益的诉讼要求。

苹果证实了这起诉讼案，但拒绝就此进一步置评。

苹果公司在中国的发展不得不面临一些障碍。中国是该公司市场的主要增长区域。今年早些时候，云南省发现了"山寨版"苹果店。

报导称，深圳市中级法院一审驳回苹果要求认定唯冠科技有限公司(深圳)侵权等诉讼请求。从2000年开始，唯冠旗下的唯冠台北公司在多个国家与地区分别注册了iPad商标。当时苹果尚未推出iPad平板电脑产品。

iPad在中国的商标专用权对苹果至关重要，苹果正计划在中国开设更多连锁店。苹果高管表示，他们在中国市场的开拓尚浅。

路透未能立即联系到深圳唯冠和深圳中级法院就此置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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