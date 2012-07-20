苹果新iPad今日在中国大陆低调上市

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透上海7月20日电---苹果周五在中国大陆市场低调开售新iPad，没有再次上演此前产品首日上市时引发的混乱景象。
在上海和北京苹果专卖店的顾客队伍平静有序，令很多果粉颇感意外，他们过去已经习惯于与黄牛党一道彻夜排长队守候新品。
在上海陆家嘴的苹果专卖店外，IT人士孙旭峰（音）排在共约20个人队伍的排头。“没有排队等候让我感到很意外，我原以为会排长队，所以我提前就到这里来取货，”孙旭峰说道。
苹果采用了在线预订系统，以此来控制到店的人流，避免再现今年1月iPhone 4S上市日的纷乱场面。当时，苹果北京一家专卖店曾被黄牛党扔鸡蛋。
“这个办法就好多了，大家的时间都很宝贵，”33岁的钟姓企业主表示。
市场对苹果产品的需求很旺盛，以至于很多人选择从未获授权的中间商处购买。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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