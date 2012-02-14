商标侵权案致中国部分城市下令停售iPad

路透香港2月13日电---媒体周一报导称，因陷入商标侵权纠纷，中国某些城市要求零售商停售苹果平板电脑iPad。

根据《人民日报》和中国网的报导，因涉嫌商标侵权，唯冠国际旗下深圳唯冠要求石家庄等很多城市的工商部门对在售的iPad产品进行查处。

路透无法独立核实这些报导，亦无法立即联系到中国官员和苹果公司就此置评。

一家报纸周二报导称，去年12月，深圳法院驳回了苹果指控深圳唯冠侵犯其iPad商标的起诉案。

《南方都市报》去年年底援引法庭文件报导称，早在2000年，唯冠旗下的唯冠台北公司在多个国家与地区注册了iPad商标，2001年，唯冠国际旗下深圳唯冠又在中国内地注册了iPad商标的两种类别。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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