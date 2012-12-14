美国个股: 苹果今日在中国推出iPhone 5,望改善其在华市场份额下降局面

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 尽管中国市场规模很大且发展迅速,但苹果仍遇路障
* 与中国移动签约或许数年时间,决定于TD-LTE--分析师
* 要到1-3月季度才能完整了解到iPhone在中国推出给公司带来的效应
路透上海12月14日 - 苹果 周五在中国发布iPhone 5,料将能够给公司在这个市场中不断下降的市占率带来一些提振.但较长期来看,苹果的希望或许寄托在中国最大的电信运营商对新科技的测试上.
苹果与中国移动 的合作谈判已经持续了四年.中移动是中国最大的电信运营商,与之合作对扩大苹果在这个市场中的份额至为关键.中国庞大的移动通信市场拥有2.9亿用户,今年该数目料将翻倍.
中国是苹果第二大市场,也是发展最快的市场.这个市场给苹果带来的营收占公司总营收的15%.不过苹果一直未能与中国移动达成协议,意味着公司将错失一大批手机用户.随着中国市场这块馅饼越做越大,苹果的营收因此也不断增加,但不与中移动进行合作令公司市占率下降的速度快于其它品牌.
中移动和苹果原先曾表示,双方的分歧只在于一个技术问题,即中移动使用的3G网络与世界上其他地区的大部分网络都不相同.但随后这个问题发展成营收分配的分歧,牵扯更广且更为复杂.
"中移动和苹果仍有许多问题需要解决,例如商业模型、合作章程及营收分配等等.但我认为双方最终能达成协议,"媒体报导中移动执行长李跃上周在广州这样表示.
苹果中国拒绝置评.中移动称,没有关于与苹果谈判最新进展的消息.
**预购强劲**
研究机构IDC表示,苹果7-9月季度在中国智能手机市场中的排名跌至第六.但寄望于苹果在中国推出产品来增加季度营收的投资者,目前可看到一些很好的数据--仅一家运营商的iPhone预购数量就超过了30万台.但如果能够与中移动达成协议,这个数字就能更为强劲.
"iPhone 4S和5的过渡令苹果的市场份额下降.不过(iPhone 5)最终会重新抢回这一块市占率,但如果你没有中移动,就很难大幅提升份额,"野村分析师黄乐平说.(完)
(编译 梁睿雪 审校 高琦)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。