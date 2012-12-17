美国个股:苹果称iPhone 5在华面世后首个周末销量超过200万

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透12月16日 - 苹果 周日晚间称,公司新推出的iPhone 5在中国的销量自上周五在当地面世后三天内已突破200万台,成为在中国推出时最热卖的iPhone机型.
"在中国,客户对iPhone 5的响应令人惊讶,这刷新了一个纪录,成为公司在中国销量最好的新上市周末,"苹果执行长库克(Tim Cook)在声明中表示.
苹果最新款手机屏幕增大至四英寸,并支持4G网络.iPhone 5于9月率先在美国和其他30多个国家发售,当时推出后头三天的销量就超过了500万台.
虽然iPhone 5在中国备受期待,但未能阻止近期苹果在中国市占率的下滑.中国是公司第二大市场.但分析师表示,较长期来看,苹果的希望或许寄托在中国最大的电信运营商--中移动 对新科技的测试上. (完) (编译 梁睿雪;审校 丁琦)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。