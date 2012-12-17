美国个股:苹果称iPhone 5在华面世后首个周末销量超过200万

路透12月16日 - 苹果 周日晚间称,公司新推出的iPhone 5在中国的销量自上周五在当地面世后三天内已突破200万台,成为在中国推出时最热卖的iPhone机型.

"在中国,客户对iPhone 5的响应令人惊讶,这刷新了一个纪录,成为公司在中国销量最好的新上市周末,"苹果执行长库克(Tim Cook)在声明中表示.

苹果最新款手机屏幕增大至四英寸,并支持4G网络.iPhone 5于9月率先在美国和其他30多个国家发售,当时推出后头三天的销量就超过了500万台.

虽然iPhone 5在中国备受期待,但未能阻止近期苹果在中国市占率的下滑.中国是公司第二大市场.但分析师表示,较长期来看,苹果的希望或许寄托在中国最大的电信运营商--中移动 对新科技的测试上. (完) (编译 梁睿雪;审校 丁琦)