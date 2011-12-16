分析：苹果扩大中国市场份额不易 需更多本土夥伴

路透香港12月16日电（记者 李千仪）---过去两年，苹果(AAPL.O)在中国飞速增长的智能手机市场所占份额激增，但眼下这家推出划时代产品iPhone的公司，却被反应敏捷的竞争对手超越。

这并不是说，苹果的iPhone和iPad在中国消费者心目中失宠。在苹果位於北京和上海的五家旗舰店、未经授权的销售商、甚至装点地惟妙惟肖的山寨店铺，这些产品仍在飞快卖出。

苹果所面临的问题，似乎是时机。

中国的通信网络技术不足以全面支持iPhone和iPad的功能，而其他手机厂商推出的产品，却支持中国的多样移动技术标准。

再增加与另一家电信服务供应商的合作，将有助於促进苹果的销售。但迄今为止，中国最大的电信运营商、拥有逾6亿用户的中国移动(0941.HK)，仍没有可以商用的的与苹果匹配的技术，这一技术可能要等到2012年末或2013年才可用。

除此之外，苹果相对死板的全球定价体系、有限的型号选择，也为灵活的竞争对手提供了可趁之机，使他们能以更快的步伐抢夺市场份额。

自2010年第一季度以来，苹果智能手机在中国市场的占有率增长逾一倍，但对手的表现却更胜一筹，同期三星电子(005930.KS)市占率同期增加逾三倍。

英国市场研究公司Ovum分析师王彦称，苹果的中国市场策略是，抓住较高端用户群，这一群体已经是足够其应对的大市场了。

她表示，苹果调降了一些产品的价格，这无疑会让一些注重预算的消费者更承担得起，但苹果的降价动作也就那麽大了。

**还需更多本土合作夥伴**

分析人士称，iPhone价格相对较高是为其赢得更多消费者的主要障碍，这为三星电子和本土企业华为HWT.UL及中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)等竞争对手提供了可趁之机。

中国消费者通常会购买其他品牌2,000元以下的智能手机，而入门版iPhone 4在中国的售价为3,988元，是这一价格的两倍。苹果目前正以2,888元的价格销售较低端的iPhone 3GS，这可能吸引一些注重预算的消费者。

但这些努力还不够。

在第三季度，华为超越苹果，成为中国市场上的第三大智能手机厂商。前两名分别是诺基亚和三星。

上海RedTech Advisors执行董事Michael Clendenin称："最终，苹果的降价幅度也就只能有这麽大了，因为若定价太低，会有损其偶像般的品牌形象。"

分析师称，苹果进军中国市场真正缺少的一环是，与迄今为止仍是中国最大电信运营商的中国移动合作。

苹果当前与中国联通(0762.HK) (CHU.N)合作，中国联通的用户量为1.92亿，远少於中国移动。

王彦称，我认为对苹果而言一个好的策略是，尽快与另外两家中国电信运营商达成交易。

不过，即使有了新的合作夥伴，苹果还必须应对另一障碍，即中国用户对3G技术的缓慢接受。

中国约10亿手机用户中只有十分之一使用3G网络。多数用户用手机只是用来打电话和发短信。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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