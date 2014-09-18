iphone 6已通过工信部核准及3C认证 尚未获入网许可

路透北京9月18日 - 新华社周四报导称，苹果公司的iphone 6系列手机四款型号已通过核准及3C认证，待获得入网许可证后，将在国内上市发售。

苹果公司尚未公布在中国大陆发售iPhone 6的日期，导致市场普遍猜测，苹果可能在获得工信部入网许可方面遇到困难。

现在依然不清楚iphone 6何时会获得全部许可，尽管周四的报导暗示，该过程并未完全停滞。

苹果尚未就iphone 6在中国大陆的发售日期表态，只是说正在尽快推进此事。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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