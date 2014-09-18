iphone 6已通过工信部核准及3C认证 尚未获入网许可

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透北京9月18日 - 新华社周四报导称，苹果公司的iphone 6系列手机四款型号已通过核准及3C认证，待获得入网许可证后，将在国内上市发售。
苹果公司尚未公布在中国大陆发售iPhone 6的日期，导致市场普遍猜测，苹果可能在获得工信部入网许可方面遇到困难。
现在依然不清楚iphone 6何时会获得全部许可，尽管周四的报导暗示，该过程并未完全停滞。
苹果尚未就iphone 6在中国大陆的发售日期表态，只是说正在尽快推进此事。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。