iphone 6已通过工信部核准及3C认证 尚未获入网许可

美股业绩：百度第二季业绩预测疲弱，股价盘后下挫
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月18日 - 新华社周四报导称，苹果公司的iphone 6系列手机四款型号已通过核准及3C认证，待获得入网许可证后，将在国内上市发售。
苹果公司尚未公布在中国大陆发售iPhone 6的日期，导致市场普遍猜测，苹果可能在获得工信部入网许可方面遇到困难。
现在依然不清楚iphone 6何时会获得全部许可，尽管周四的报导暗示，该过程并未完全停滞。
苹果尚未就iphone 6在中国大陆的发售日期表态，只是说正在尽快推进此事。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
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该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。