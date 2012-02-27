苹果购买iPad商标所用策略反常--法律专家

路透旧金山2月24日电（记者 Dan Levine）---法律专家称，苹果收购iPad商标时隐藏身份的做法非常规，唯冠要求在中国大陆禁售iPad的请求看似合理。

但他们也指出，对於上周唯冠在加利福尼亚提起的诉讼，苹果也可以作有力辩护，包括唯冠不能起诉苹果，只能起诉当初的商标购买方。

苹果2010年1月推出iPad平板电脑，该产品随後很快风靡全球。2011年的最後14周，iPad销量高达1,543万部。中国则是该产品潜在的巨大市场。

唯冠已在中国大陆对苹果发起诉讼，以商标纠纷为由要求在国内禁售iPad。石家庄、惠州等地已禁止销售该产品。

该公司上周还将战火烧到美国，向加州法院起诉苹果商业欺诈。诉讼文件称，苹果律师曾成立一个非透明特殊目的实体（special purpose entity），借以购买iPad商标。

文件指出，该实体还发邮件作出虚假承诺，表示不会与唯冠竞争。

苹果未回应路透的评论请求，不过该公司此前曾表示，已经购买了唯冠iPad商标的全球使用权。

根据诉讼，苹果律师将这家特殊目的实体命名为IP Application Development Limited，并对唯冠表示由於iPad恰好是该实体名称的缩写，因此希望购买该商标。

纽约商标律师斯维默（Martin Schwimmer）称，以产品名称命名特殊目的实体的做法比较罕见。

斯维默及其他专家认为，尽管唯冠指控苹果欺诈确有道理，但苹果也有一些关键的抗辩措施。根据唯冠与苹果的许可协议，该项协议可取代之前的所有声明和保证。

唯冠发言人未对诉讼发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。