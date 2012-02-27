苹果购买iPad商标所用策略反常--法律专家

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山2月24日电（记者 Dan Levine）---法律专家称，苹果收购iPad商标时隐藏身份的做法非常规，唯冠要求在中国大陆禁售iPad的请求看似合理。
但他们也指出，对於上周唯冠在加利福尼亚提起的诉讼，苹果也可以作有力辩护，包括唯冠不能起诉苹果，只能起诉当初的商标购买方。
苹果2010年1月推出iPad平板电脑，该产品随後很快风靡全球。2011年的最後14周，iPad销量高达1,543万部。中国则是该产品潜在的巨大市场。
唯冠已在中国大陆对苹果发起诉讼，以商标纠纷为由要求在国内禁售iPad。石家庄、惠州等地已禁止销售该产品。
该公司上周还将战火烧到美国，向加州法院起诉苹果商业欺诈。诉讼文件称，苹果律师曾成立一个非透明特殊目的实体（special purpose entity），借以购买iPad商标。
文件指出，该实体还发邮件作出虚假承诺，表示不会与唯冠竞争。
苹果未回应路透的评论请求，不过该公司此前曾表示，已经购买了唯冠iPad商标的全球使用权。
根据诉讼，苹果律师将这家特殊目的实体命名为IP Application Development Limited，并对唯冠表示由於iPad恰好是该实体名称的缩写，因此希望购买该商标。
纽约商标律师斯维默（Martin Schwimmer）称，以产品名称命名特殊目的实体的做法比较罕见。
斯维默及其他专家认为，尽管唯冠指控苹果欺诈确有道理，但苹果也有一些关键的抗辩措施。根据唯冠与苹果的许可协议，该项协议可取代之前的所有声明和保证。
唯冠发言人未对诉讼发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。