苹果iOS应用商店首次遭到大规模攻击

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透波士顿9月20日 （记者 Jim Finkle） - 苹果APPL.O周日称，正在清理iOS应用商店，以移除被认定为恶意的iPhone和iPad应用，这是苹果应用商店遭遇的首次重大攻击。
此前多家网络安全企业报告称，发现了一个被称为“XcodeGhost”的恶意程序被植入了数百个合法iOS应用中。
这是大量恶意软件程序绕过苹果严格的应用审查过程的首个报告案例。据网络安全企业Palo Alto Networks Inc(PANW.N)，在此次大规模攻击前，苹果应用商店仅共发现过五个恶意应用。
苹果称，黑客们通过说服合法软件开发商使用一款受到感染的和假冒的Xcode开发工具，藉此将恶意代码植入这些应用。Xcode是用于开发苹果Mac和iOS应用的软件应用开发工具。
“我们已从应用商店中移除了我们知道的用这款假冒软件开发的应用，”苹果发言人克莉丝汀·莫娜涵（Christine Monaghan）在邮件中表示。“我们正与应用开发商们合作，以确保他们使用恰当的Xcode重建他们的应用。”
莫娜涵没有表示iPhone和iPad用户可以采取何种措施以确定他们的设备是否受到了感染。
苹果拒绝表示其已发现有多少应用（受到感染）。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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