苹果发布受感染应用名单 包括25款热门应用

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透9月24日（记者 Anya George Tharakan） - 苹果(AAPL.O)列出了25款被恶意软件感染的热门应用，当中包括微信、滴滴出行等。
该公司之前没有披露受感染的应用，但其中许多已由第三方确认。
苹果周日称，公司正在对其应用商店进行清理。此前一些网络安全公司报告称，有黑客在苹果应用商店的数百款、甚至可能是数千款应用中植入了名为“XcodeGhost”的恶意代码。
“我们目前没有任何信息表明这些恶意软件与任何恶意事件相关，”苹果周四在XcodeGhost Q&A页面称。
其它受感染的应用包括百度音乐、58同城等。
苹果还表示，他们正与开发者紧密协作，以确保受到影响的应用尽快回到苹果应用商店供用户使用。此外，他们已将由该盗版软件开发的 应用从其应用商店中撤下，并拦截了通过该恶意软件开发的新应用进入其应用商店。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。