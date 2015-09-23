苹果将为中国应用开发商提供下载便利 防止应用商店遭遇更多攻击

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/波士顿9月22日 （记者 Paul Carsten/Jim Finkle） - 苹果 首席营销官席勒（Phil Schiller）周二称，苹果将努力让中国应用开发商更容易下载其开发工具，以防止苹果应用商店未来遭遇更多攻击。

席勒对新浪网表示，苹果计划在中国国内提供Xcode开发工具的下载。

苹果上周五确认iOS应用商店首次遭到大规模攻击。席勒是事件曝光后就如何保障应用商店安全发声的首位苹果高管。

中国应用开发商向路透表示，他们从非苹果官方的第三方来源下载应用开发工具，是因为国内从苹果位于海外的官方服务器上进行下载速度缓慢。许多人抱怨称，苹果应更多支持中国的应用开发商。中国是苹果第二大市场。

据苹果的中文网站，席勒亦称，苹果计划列出25款苹果已确认受到感染的应用，以便用户进行删除和更新。

席勒称，苹果尚未了解到有受到感染的应用被用于传输用户数据的案例。(完)