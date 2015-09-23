苹果将为中国应用开发商提供下载便利 防止应用商店遭遇更多攻击

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京/波士顿9月22日 （记者 Paul Carsten/Jim Finkle） - 苹果 首席营销官席勒（Phil Schiller）周二称，苹果将努力让中国应用开发商更容易下载其开发工具，以防止苹果应用商店未来遭遇更多攻击。
席勒对新浪网表示，苹果计划在中国国内提供Xcode开发工具的下载。
苹果上周五确认iOS应用商店首次遭到大规模攻击。席勒是事件曝光后就如何保障应用商店安全发声的首位苹果高管。
中国应用开发商向路透表示，他们从非苹果官方的第三方来源下载应用开发工具，是因为国内从苹果位于海外的官方服务器上进行下载速度缓慢。许多人抱怨称，苹果应更多支持中国的应用开发商。中国是苹果第二大市场。
据苹果的中文网站，席勒亦称，苹果计划列出25款苹果已确认受到感染的应用，以便用户进行删除和更新。
席勒称，苹果尚未了解到有受到感染的应用被用于传输用户数据的案例。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计