苹果发布受感染应用名单 包括25款热门应用

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
(本文由路透中文网编译提供)
路透9月24日（记者 Anya George Tharakan） - 苹果 列出了25款被恶意软件感染的热门应用，当中包括微信、滴滴出行等。
该公司之前没有披露受感染的应用，但其中许多已由第三方确认。
苹果周日称，公司正在对其应用商店进行清理。此前一些网络安全公司报告称，有黑客在苹果应用商店的数百款、甚至可能是数千款应用中植入了名为“XcodeGhost”的恶意代码。
“我们目前没有任何信息表明这些恶意软件与任何恶意事件相关，”苹果周四在XcodeGhost Q&A页面称。
其它受感染的应用包括百度音乐、58同城等。
苹果还表示，他们正与开发者紧密协作，以确保受到影响的应用尽快回到苹果应用商店供用户使用。此外，他们已将由该盗版软件开发的 应用从其应用商店中撤下，并拦截了通过该恶意软件开发的新应用进入其应用商店。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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