分析：苹果向监管示好加倍押注中国市场 因对手已经领先

路透上海/北京8月1日 - 美国消费电子公司苹果 (AAPL.O)正在更加紧密地与全球最大智能手机市场中国绑在一起。它在该市场的份额下滑，更加依赖各项服务的销售，而出售这些服务需要得到中国政府的批准。

苹果最近急匆匆采取的一些行动，彰显其争取符合中国科技行业监管机构的要求，重振在中国市场的销售。

本周末苹果决定下架用于躲避网络审查的翻墙应用软件，符合中国当局最近打击未经批准网络内容的精神。苹果并宣布将在政治上比较重要的贵州省建立其首家中国数据中心，并为大中华区设立了一个新的董事总经理职位，直接向执行长库克报告。

苹果的中国市场营收陷入停滞，1-3月当季连续第五个季度下滑，而在其他地区均录得增长。随着消费者转向国内厂商推出的新款手机，中国最近已降至苹果的第三大市场。自从2014年iPhone 6面世以来，消费者对于苹果新产品发布的热烈追捧也已降温。

分析师称，苹果一度引以为豪的iPhone手机在中国市场的地位已跌至第五，排名落后于中国本地竞争对手华为[HWT.UL]、Oppo、Vivo和小米。

据咨询机构Counterpoint，1-6月iPhone在中国智能手机的市场份额已降至9%，2015年曾达到14%的高位。

如果得到中国政府的支持，肯定将受益。

“由于其他厂商已蚕食苹果在中国的市场份额，因此不得不更关注政府方面的监管，”北京技术分析师Li Chengdong称。“中国对于苹果来说是非常重要的市场，不得不加以重视。”

苹果对这篇文章未予置评。

像Facebook(FB.O)和Alphabet(GOOGL.O)旗下的谷歌等美国科技品牌一样，苹果一直渴望中国领导层允许其进一步进入中国市场，尤其是在其推动苹果应用商店(App Store)和苹果支付(Apple Pay)等服务时，更是如此。

服务是苹果中国业务中少见的亮点，1-3月在大中华地区营收录得两位数的增幅。

保持动能非常关键，在新iPhone发售之前，苹果的销售可能再次承压。外界普遍预期新款iPhone将于今年稍晚上市，这对于挽回中国消费者非常重要。

**向政府发出友好信号**

但大力推动服务业务也暗藏风险。

中国正在加强对网络空间的监管，包括在线媒体、流媒体和游戏等内容，6月1日新的网络安全法生效，要求企业把用户数据存贮在中国境内。

苹果已迅速采取行动以满足当局的要求，尽管海外商业组织怀有顾虑，认为该法的严苛数据规定和存储要求过于含糊。

新的数据中心是苹果在贵州省进行10亿美元投资计划的一部分。这个安排在政治上有潜在的优势。中国政府希望把贵州打造成科技中心，中国国家主席习近平与贵州的关系也非常密切，今年在贵州当选“十九大”代表。

“通过设立数据中心和取消VPN服务，苹果向中国政府传递出友好信号，”DCCI互联网研究院院长刘兴亮表示。

苹果周末宣布，将从中国应用商店中取消VPN服务。以往用户可以通过该系统绕开当局的防火墙登陆海外网站。

北京当局已经把矛头对准VPN，藉以收紧对国内网络的管控，在今年稍后将举行中国共产党第十九次全国代表大会之前，更是加大了管控力度。

部分人士表示，苹果近期的举措与其去年在美国的立场并不一致。去年美国联邦调查局(FBI)下令要求苹果解锁一支原属于一名枪击犯的iPhone，该名枪击犯在2015年12月于加州圣贝纳迪诺(San Bernardino)射杀了14人；当时库克称若给这支iPhone解锁“对美国不是好事”。

苹果在中国这个市场的赌局相当明确：对中国审查的让步或许会在中国以外招致批评，但该公司希望本地消费者不会因此受到困扰。

“苹果想要和中国政府和睦相处，这很正常，”现年27岁、上海专业行销人员Wang Siyue表示，她是iPhone的长期用户。

“下一代iPhone一出来我就会买，我用惯了，”Wang表示，她并称她不太使用VPN，苹果关闭这个应用程序不会影响她买新款iPhone的决定。

中国网民对iPhone新款推出的热议程度

reut.rs/2f6SNQ3

中国智能手机市场份额

reut.rs/2hmtURb

reut.rs/2f7lSL7

苹果获利

reut.rs/2hmPgNZ

(完)