在中国抢市场还是保品牌苹果难取舍

* 苹果比以往更需要中国,但阻力不小

* 应抵制推出廉价iPhone的诱惑--分析师

* 与中国移动合作至少要到今年后半年或2014年

路透香港1月25日 - 苹果(AAPL.O)获利连续三季令人失望,暗示这家全球科技巨头迫切需要创造收入增长点,而中国或许就是这个问题的答案.

分析师表示,苹果比以往任何时候都需要准确把握中国这个全球人口最多的市场.而苹果在中国的年度智能手机销售排行中仅名列第六,三星电子(005930.KS)仍高居榜首.

苹果的最佳进攻方案仍是与中国最大移动运营商--中国移动(0941.HK)促成合作,同时还需推进开发更多本土化应用程序,以及提供分期付款服务,以让其高价位智能手机覆盖到年均收入仅3,500美元的城市人群.

但一些分析师表示,苹果应抵御住推出廉价iPhone的诱惑.若苹果推出传闻已久的低端手机,可能会有损其作为高端品牌的价值,产生适得其反的效果.苹果品牌是其最宝贵的资产之一.

"如果提起苹果,它就像是银河中的一颗耀眼星辰,光芒四射,使所有人都在仰望,但随着三星等对手的崛起,它可能略微暗淡了些."国际数据公司(IDC)的分析师TZ Wong称.

"我认为进军低端市场会进一步削弱苹果的明星魅力,这不符合其利益."

由于苹果严守其产品开发信息堪比国家机密,一些分析师把关注点转向苹果如何才能在中国市场称雄.

虽然iPhone上季销量跃升60%,但投资者担心,长期而言,在三星以及华为HWT.UL、中兴(0763.HK)(000063.SZ)等中国本土厂家以价格更低,但质量及可用性可与iPhone抗衡的手机覆盖市场时,苹果或会因为产品定价过高而错失良机.

因此,与拥有7亿多用户的中国移动达成协议将起到关键作用.但分析师表示,达成协议的前提是发放4G无线牌照,而这可能需要等到今年稍晚或2014年.

"竞争格局无疑较上年提高了几个档次,因此苹果开拓增长道路变得更紧迫."IDC的Wong表示.

苹果执行长库克不加掩饰地表示,中国是该公司集中关注的地区,尤其是在该国智能手机和平板电脑渗透率还普遍较低的情况下.苹果表示,将继续扩大中国市场的零售网络,而且1月库克到北京与中国移动进行会谈,这至少是一年之内的第二次.

**风光不再**

苹果周三公布的业绩显示,营收连续第三季不及预期,因其旗舰产品iPhone销售不及华尔街预期,引发对其消费电子产品主导地位正在丧失的忧虑.

12月当季,苹果在包括香港和台湾在内的大中华区的营收总计73亿美元,较上年同期增长60%.

但仍有迹象表明苹果在中国的感召力正在下滑.

与一年前iPhone 4S登陆北京店铺时因销售推迟引发的骚乱相比,消费者对近期发布的mini-iPad和iPhone 5的反应就相对平静多了.

根据淘宝指数,自iPhone 5在12月中旬上市以来,交易出现腰斩.

iPhone失宠还由于消费者更青睐大屏幕手机或者国内低于1000元人民币(160美元)的廉价机型.

一位姓文的商界人士在北京就餐时,一边滑动着三星Galaxy Note一边说,"我开始用大屏幕手机以后,就再也用不了小屏幕了."

据IDC的最新数据,去年第三季中国智能手机出货量超过6,000万部,其中约半数的屏幕大于4英寸.iPhone 5的屏幕是4英寸的,而三星Galaxy Note II的屏幕为5.5英寸.

另外,国内供应商生产的机型则提供了低价选择,比如酷派手机和魅族手机,都受到很多人追捧,拥趸数量一直在增长.

价格是一项关键因素,尤其是在中国市场,逾10亿名移动手机用户中有大约80%仍在使用2G网络.

在淘宝网站上,酷派、以及华为和中兴生产的低端机售价不足千元,对许多从功能手机向智能手机过渡的消费者来说,这类手机可谓是上佳选择.

据媒体报导,苹果也采取了应对行动,与中国招商银行合作提供贷款和分期付款服务,买家在网上购买时可以用该行信用卡支付.

最终,扩大为中国定制的应用程序数量将有助于苹果增加市场份额,但可能需要与百度和腾讯等中国公司进行更紧密的合作.(完)

(编译 王翔琼/石冠兰; 审校 李春喜/王洋)

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