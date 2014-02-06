博客：苹果仍需时日才能在中国市场迎来转折点

图为北京一家手机店内展示的iPhone 5c。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

记者 Paul Carsten/Edwin Chan

苹果(AAPL.O)可能不得不再等一段时间，才能在中国市场迎来转折点。

苹果本季度营收预测让人失望，加上假日季iPhone销售出人意料的疲软，表明分析人士对中国移动版iPhone的最初销量预测可能过于乐观。

这种情况不仅引发了对中国用户对苹果产品需求的质疑，也让人对全球智能手机和平板电脑的需求状况感到忧虑。

苹果与中国移动去年12月达成协议，并在今年1月开卖中国移动版iPhone。

但从苹果自己的预测看，与中国移动的这项协议并非苹果维持高增长率所需的“辉甲骑士”。一些分析人士曾预测，这项协议有望令iPhone年销量增长3,000万部。

尽管两家公司宣称该协议具有里程碑意义，但iPhone高昂的售价，4G网络覆盖率较低，加上来自华为和小米等本土企业的激烈竞争，这些都可能在当前抑制iPhone销量增长。

想买iPhone的消费者也可能在等待新款机型的推出。坊间盛传，苹果将推出更大屏幕的新款iPhone手机。三星电子(005930.KS)及其他竞争对手推出的大屏手机很受亚洲买家欢迎。

“我真的不觉得这代中国移动版iPhone会大卖，其他运营商销售该设备已有三个月了，”Gartner驻台北分析师CKLu说。

“但下一代手机如果屏幕变得更大，将会对市场产生真正巨大的影响。”

苹果拒绝为此文发表评论。

美欧智能手机市场目前普遍饱和，中国对苹果而言是为数不多的仍在增长的地区之一，拉美和其他新兴市场也是还在增长的地区。

假日季苹果在全球共销售5,100万部iPhone，远低于市场预期均值的5,500万部，凸显该公司确保中国市场销量的必要性与日俱增。

但中国市场也存在巨大的未知因素。一些分析人士担心，在iPhone销售方面，中国移动最终仅会夺走中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)的用户，不会给苹果在中国市场带来有意义的增长。

Jefferies分析师PeterMisek称，中国移动4G移动网络迄今仅覆盖16个城市，意味着其他城市只能使用不能完全与中国移动版iPhone兼容的3G网络。