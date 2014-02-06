博客：苹果仍需时日才能在中国市场迎来转折点

博客：中国废除养老金“双轨制” 迈出收入分配公平一大步
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
记者 Paul Carsten/Edwin Chan
苹果(AAPL.O)可能不得不再等一段时间，才能在中国市场迎来转折点。
苹果本季度营收预测让人失望，加上假日季iPhone销售出人意料的疲软，表明分析人士对中国移动版iPhone的最初销量预测可能过于乐观。
这种情况不仅引发了对中国用户对苹果产品需求的质疑，也让人对全球智能手机和平板电脑的需求状况感到忧虑。
苹果与中国移动去年12月达成协议，并在今年1月开卖中国移动版iPhone。
但从苹果自己的预测看，与中国移动的这项协议并非苹果维持高增长率所需的“辉甲骑士”。一些分析人士曾预测，这项协议有望令iPhone年销量增长3,000万部。
尽管两家公司宣称该协议具有里程碑意义，但iPhone高昂的售价，4G网络覆盖率较低，加上来自华为和小米等本土企业的激烈竞争，这些都可能在当前抑制iPhone销量增长。
想买iPhone的消费者也可能在等待新款机型的推出。坊间盛传，苹果将推出更大屏幕的新款iPhone手机。三星电子(005930.KS)及其他竞争对手推出的大屏手机很受亚洲买家欢迎。
“我真的不觉得这代中国移动版iPhone会大卖，其他运营商销售该设备已有三个月了，”Gartner驻台北分析师CKLu说。
“但下一代手机如果屏幕变得更大，将会对市场产生真正巨大的影响。”
苹果拒绝为此文发表评论。
美欧智能手机市场目前普遍饱和，中国对苹果而言是为数不多的仍在增长的地区之一，拉美和其他新兴市场也是还在增长的地区。
假日季苹果在全球共销售5,100万部iPhone，远低于市场预期均值的5,500万部，凸显该公司确保中国市场销量的必要性与日俱增。
但中国市场也存在巨大的未知因素。一些分析人士担心，在iPhone销售方面，中国移动最终仅会夺走中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)的用户，不会给苹果在中国市场带来有意义的增长。
Jefferies分析师PeterMisek称，中国移动4G移动网络迄今仅覆盖16个城市，意味着其他城市只能使用不能完全与中国移动版iPhone兼容的3G网络。
不过可以确定的是，大中华区仍对苹果12月当季即第一财季的营收增长做出重大贡献。苹果在该地区销售同比大增29.5%，远超全球平均增幅5.7%。（完）
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
俄罗斯金融危机对周边前苏联国家的伤害越来越大，这可能会葬送俄罗斯总统普京打造欧亚经济联盟（EEU）以与美国和欧盟竞争的梦想。
国际原油价格从去年中至今重挫六成，而中国成品油价同期跌幅却不足三成，究其原因，两个月内三次毫无顾忌地上调成品油消费税抵减了部分油价跌幅。尽管“加税没商量”的做法从中国目前规章看并无违规，但另一方面也凸显中国在税收法定性方面的不足。