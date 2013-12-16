苹果签约中移动或带来短暂甜蜜 但终究难免客户大战

图为苹果在昆明零售店，一名清洁工在擦拭iPhone 5C广告前的橱窗玻璃。 REUTERS/Wong Campion

路透北京12月16日 -尽管媒体大肆宣传，但苹果(AAPL.O)与中国移动签订外界期待已久的iPhone销售协议，或许只能给这家科技巨头带来短暂的营收激增，除此之外难再有其它。

苹果可能最早本周与全球最大移动运营商--中国移动签约，网罗7.59亿个潜在新客户，由此可能让2014年营收增添30亿美元，或相当于本财年预计营收增长的近四分之一。

但取得这个初步成果之后，苹果将会发现还是要与老对手韩国三星电子(005930.KS)为争夺客户展开一场熟悉且成本高昂的厮杀。

中国移动可能也要至少等一年才能看到回报，因其投入数以十亿计美元建设4G网络，以便使客户能够充分使用iPhone的功能。

“提高iPhone销量最容易的途径依然是分销。这就是所谓的‘彩虹尽头的那罐金子’。既然已经走到这一步，面临的依然是老套的客户争夺战，”stratechery.com的科技产业撰稿人Ben Thompson表示。

中国是苹果的第二大市场，仅次于美国。截至2013年9月财年，苹果在中国的净营收增长13%，至254亿美元，约占其1,709亿美元净营收的约15%。

但苹果的表现却喜忧参半。以往新款iPhone上市时，等待的人群排成长龙。而现在，苹果要面临三星、以及小米等本土廉价智能手机厂商的激烈竞争。

研究机构ForresterResearch称，中国移动可能可能带来1,700万新用户，这次签约可在明年为苹果带来至少30亿美元营收。中国移动称目前已经拥有4,500万iPhone用户。

汤森路透I/B/E/S访问的分析师预计，苹果截止2014年9月财年的营收料增长132亿美元。

苹果拒绝就与中国移动的谈判置评。中国移动的发言人表示谈判仍在进行之中，并不愿详述。

**淘金热过后**

与国内最后一个大型运营商签约，标志着智能手机市场争夺战出现转变：一旦产品的可用性不再是问题，那么营销就成为决定性因素。

三星在支出方面具有优势。

这家韩国巨擘今年预计在广告和营销上投入大约140亿美元。根据汤森路透的数据，三星花在广告和促销上的支出相对于年营收的比重达5.4%，要比全球以营收计前20大公司的任何一家都来得高。苹果的这一比例仅有0.6%。

“苹果当然必须增加营销支出，”Forrester Research分析师Bryan Wang称。

“凭借即将与中国移动达成的协议，苹果在中国的营收将会提高。但下一个问题是，第一年过后它将如何与对手进一步竞争。”

苹果将遇到的另一个问题是，中国消费者的习惯，他们更青睐价格低廉的手机。据Canalys的数据，第三季智能手机购买者中有逾88%的花费不到500美元。

苹果中国官网显示，最新iPhone 5S售价868美元，iPhone 5C售价737美元。

可以肯定的是，即使只从中国移动7.59亿用户的庞大市场中分得一小杯羹，也能让苹果赚得盆满钵满。

“买得起iPhone的富人绝对数量很大。这是一笔大交易，”stratechery.com的Thompson说。

**组合拳**

对中国移动来说，这笔开销还必须缓一缓。该公司正准备将数以十亿美元投入4G网络，而且iPhone补贴会侵蚀利润率。

根据迪拜的一家全球电信、媒体和科技咨询投资机构DeltaPartners，中国移动要想从iPhone协议中盈利，至少需要一年时间。

美国穆迪投资服务公司预计，受4G支出影响，中国移动的资本支出在2014年将约占营收的30%。根据汤森路透调查29位分析师得出的营收预估，该数字约为1,960亿元人民币(322.8亿美元)。

中国移动现有的iPhone用户只能使用该公司速度较慢的2G无线网络，因为该公司专有的3GTD-SCDMA标准与iPhone不兼容。

该公司寄望高速4G移动互联网加上苹果iPhone的组合拳，可以把转投中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)的消费者抢回来。联通和电信都已经提供了iPhone套餐。中国移动还希望把现有用户升级至优质的产品和服务。

未知数在于协议的结构。在美国本土，苹果的无线运营商为iPhone提供补贴，条件是签署两年合约。这些补贴有助于更多美国消费者能够买得起iPhone。

分析师估计，运营商每出售一台iPhone需补贴约400美元，对其他智能手机则补贴250-300美元左右。

尽管运营商在开始阶段利润率受损，但通常能在两年合约期内收回补贴成本，因为iPhone用户一般都会增订昂贵的数据套餐。(完)

(编译 李春喜/许娜/朱晓军；审校 郑茵/王翔琼)

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