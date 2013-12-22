苹果称与中国移动达成iPhone销售协议

三星推出盖乐世S8 寄望夺回Note7召回后丢失的市场份额
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透纽约12月22日 -苹果(AAPL.O)周日宣布，与中国移动(CHL.N)达成数年的iPhone销售协议，自2014年1月17日起生效。
该协议并未透露细节，但苹果表示，稍晚将公布iPhone 5S及5C定价及销售管道等细节。
“对苹果而言，中国是个极其重要的市场，我们与中国移动的伙伴关系让我们有机会把iPhone带到全球最大的客户网络上，”苹果执行长库克(Tim Cook)在声明中指出。
公司声明表示，中国移动拥有约7.6亿名客户。
苹果股价周五收在549.02美元，中国移动在美股价则收在51.63美元。(完)
(编译 龚芳; 审校 侯向明)
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