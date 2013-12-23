焦点：苹果与中国移动签署iPhone手机销售协议

路透纽约/北京12月23日 -美国苹果公司(AAPL.O)宣布已经与中国移动(0941.HK)(CHL.N)签署了一份期待已久的协议，将通过后者销售其iPhone手机。中国移动拥有全球最大的手机用户网络。

这项协议有可能为苹果增加数以十亿美元计的营收，该公司称，其智能手机将于1月17日面向中国移动用户销售。公司声明称，iPhone5S和5C的价格与销售管道等细节将在日后公布。

中国移动拥有约7.6亿用户，该公司在其官方新浪微博上称，将从12月25日开始接受iPhone预订。

此次结盟可以帮助苹果加强在中国的业务，扭转竞争颓势。中国是苹果的第二大市场，仅次于美国。此外，这次合作也可使苹果拥有更多火力，在全球市场上加强与韩国三星电子(005930.KS)的竞争。

苹果没有披露此项协议的财务条款。该公司执行长库克在声明中称，中国市场对苹果公司极为重要。

图表：苹果在中国 (link.reuters.com/vug65v)

在智能手机热销的中国，苹果的销量落后于竞争对手。iPhone第三季在中国的出货量较上年同期增加32%，约为中国联想(0992.HK)的一半，联想手机出货量同比增幅达64%。

**与三星的竞争**

据研究机构Forrester推测，单在2014年一年里，中移动就可能售出1,700万部新iPhone，而中国大陆截至9月的12个月间iPhone销量为1,680万部。

但经历过最初的销量激增阶段后，苹果很可能要砸大钱与三星电子展开营销战。

与中移动的交易谈了好几年，苹果高层多次亲临中移动的北京总部。有分析师曾指出，相关协商进行得颇为曲折，部分原因是双方在收入分享等问题上谈不拢。

中移动在这之前是中国唯一不销售iPhone的电信运营商，因iPhone与中移动的3G无线技术不兼容。

12月4日，中国工信部向中移动、中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)发放了4G牌照，算是消除了中移动与苹果达成交易的最后一道障碍。最新的iPhone机型支持4G技术。

中移动估计，其现有用户中约有4,500万人使用iPhone。但这些用户只能使用速度较慢的2G，因为iPhone不支持中移动的3G技术。

苹果股价上周五在美国股市收报549.02美元。中移动H股周一早盘上涨1.3%，表现超越恒生指数.HSI，后者为上涨0.7%。(完)

(编译 郑茵/白云; 审校 杜明霞)

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