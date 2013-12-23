焦点：苹果与中国移动签署iPhone手机销售协议

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
路透纽约/北京12月23日 -美国苹果公司(AAPL.O)宣布已经与中国移动(0941.HK)(CHL.N)签署了一份期待已久的协议，将通过后者销售其iPhone手机。中国移动拥有全球最大的手机用户网络。
这项协议有可能为苹果增加数以十亿美元计的营收，该公司称，其智能手机将于1月17日面向中国移动用户销售。公司声明称，iPhone5S和5C的价格与销售管道等细节将在日后公布。
中国移动拥有约7.6亿用户，该公司在其官方新浪微博上称，将从12月25日开始接受iPhone预订。
此次结盟可以帮助苹果加强在中国的业务，扭转竞争颓势。中国是苹果的第二大市场，仅次于美国。此外，这次合作也可使苹果拥有更多火力，在全球市场上加强与韩国三星电子(005930.KS)的竞争。
苹果没有披露此项协议的财务条款。该公司执行长库克在声明中称，中国市场对苹果公司极为重要。
图表：苹果在中国 (link.reuters.com/vug65v)
在智能手机热销的中国，苹果的销量落后于竞争对手。iPhone第三季在中国的出货量较上年同期增加32%，约为中国联想(0992.HK)的一半，联想手机出货量同比增幅达64%。
**与三星的竞争**
据研究机构Forrester推测，单在2014年一年里，中移动就可能售出1,700万部新iPhone，而中国大陆截至9月的12个月间iPhone销量为1,680万部。
但经历过最初的销量激增阶段后，苹果很可能要砸大钱与三星电子展开营销战。
与中移动的交易谈了好几年，苹果高层多次亲临中移动的北京总部。有分析师曾指出，相关协商进行得颇为曲折，部分原因是双方在收入分享等问题上谈不拢。
中移动在这之前是中国唯一不销售iPhone的电信运营商，因iPhone与中移动的3G无线技术不兼容。
12月4日，中国工信部向中移动、中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)发放了4G牌照，算是消除了中移动与苹果达成交易的最后一道障碍。最新的iPhone机型支持4G技术。
中移动估计，其现有用户中约有4,500万人使用iPhone。但这些用户只能使用速度较慢的2G，因为iPhone不支持中移动的3G技术。
苹果股价上周五在美国股市收报549.02美元。中移动H股周一早盘上涨1.3%，表现超越恒生指数.HSI，后者为上涨0.7%。(完)
(编译 郑茵/白云; 审校 杜明霞)
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