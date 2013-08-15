苹果与中移动有望达成协议 或助苹果收复在华失地

路透新加坡8月15日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)与全球最大的移动通信运营商--中国移动(0941.HK)终于有望达成期待已久的协议。这或许将帮助苹果收复在中国的失地，而中国是其最重要的成长性市场。

苹果下月预计将推出经过重新设计的新款iPhone，而且亦可能会发布一款售价更为便宜且针对新兴市场的智能手机。至关重要的是，苹果目前也在使用高通(Qualcomm)(QCOM.O)的芯片，可以适应中国的各种网络。同时，中国政府预计将在年底前发放4G牌照，这将惠及中移动。

迄今为止，苹果一直不愿与中移动达成协议，因为一旦达成协议，苹果就得重新设计iPhone的内部结构，来适应中移动TD-SCDMA 3G技术。而中移动也一直不愿承担市场营销的庞大成本，而且拒绝对价格不菲的iPhone给予销售补贴。

若能提供一款中端苹果智能手机，中移动也许能吸引到更多高流量用户，进而提高其净利水平。中移动目前拥有7.4亿用户，去年公司净利仅比2008年高15%。苹果2008年开设了在中国的首家专卖店。

尽管4G牌照料将基于TD-LTE技术，而非使用更加广泛的FDD-LTE技术，但高通的芯片对这二者均适用，这就使苹果不必仅针对中国市场的情况，对设计进行重大调整。

巴克莱驻新加坡的电信业分析师Anand Ramachandran说：“过去发生的这种情况和问题构成了障碍，不过似乎正在解决。所以我认为他们有所动作的可能性更大。”

苹果执行长库克(Tim Cook)和中移动董事长奚国华上个月在北京的会晤，引发了对于双方接近达成协议的猜想。苹果和中国的移动运营商都未对合同以及谈判的商业条款细节予以评论。

**苹果坠落**

苹果或许对与中国移动合作的意愿更为迫切，因为4-6月其在大中华区的销售较前季下滑43%，面临着本土中端生产商的竞争压力，后者包括联想集团(0992.HK)、中兴(000063.SZ) (0763.HK)、华为和小米科技。据行业研究公司Canalys的数据，自去年以来苹果在中国智能手机市场的份额几乎下降了一半，已不足5%，远远落后于三星电子(005930.KS)。

据研究公司IDC，到2017年中国智能手机出货量预计将超过4.6亿部，价值接近1,200亿美元，今年则分别为3.3亿部和800亿美元。

Ramachandran说：“库克称他预计中国将成为除美国外苹果最大的市场，但我认为如果不与中国最大的运营商合作的话，是无法达到这个目标的。”

中国移动的股价今年已下降7%，其竞争对手中国电信股价同期下滑8%，中国联通则下滑3%。同期大盘恒生指数.HSI下跌0.5%。(完)

(编译 兰秀娟/王洋; 审校 徐文焰)

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