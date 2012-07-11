（更正）苹果新iPad将於7月20日在中国上市

（更正：将标题和第一段的iPad 3改为新iPad）

路透7月10日电---苹果(AAPL.O)周二称，新iPad在全球发售数月後，将於7月20日在中国上市。

此前，苹果同意向唯冠科技（深圳）支付6,000万美元，两者终於就iPad商标权纠纷达成和解。

中国是苹果的重要市场，但苹果必须抵御日益激烈的竞争，而且由於没有解决富士康等代工厂的劳工问题，苹果遭到各方谴责。今年3月，苹果同意与富士康改善中国工厂员工的工资待遇和工作条件。

在3月结束的苹果第二财季中，苹果在中国大陆、香港及台湾的销售额同比增长三倍，至79亿美元，约占其全球营收的五分之一。

今年3月，新款iPad在包括澳大利亚和美国在内的全球10个国家首先发售。苹果iPad目前占据中国平板电脑市场70%以上的份额。

但联想(0992.HK)乐Pad和三星电子(005930.KS)的Galaxy Tab也越来越受到欢迎。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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