中国政府呼吁加强对苹果的监管

3月28日在北京苹果专卖店拍到的图片。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透旧金山3月28日 - 中国中央人民广播电台（CNR）周四报导称，苹果受到中国国家工商总局的批评，后者呼吁加强对苹果客服政策的监管。

报导援引了国家工商总局周四发布的通知，其中呼吁各级机构依法保护消费者权益。刊发在该电台网站的报导显示，通知中提到苹果，但是没有具体说明苹果需要遵守什么以及如何去做。

该电台称，上述通知是国家工商总局对3月15日以来媒体对苹果售后服务损害中国消费者的报导作出的回应。

中国中央电视台在3·15年度打假晚会上点名苹果。自此之后，其他媒体继续批评苹果，把矛头对准苹果的笔记本电脑，称在中国市场享有的保修期少于其他国家。

《人民日报》周三发表时评文章，批评苹果“‘无与伦比’的傲慢”。

苹果公司一名发言人称，公司不对监管问题置评。

苹果不但将中国视为主要生产基地，还将其作为促进公司成长的市场，因智能手机在成熟市场已经接近饱和。苹果首席执行官库克认为从市场扩张角度来看中国是尚未驻足的处女地，苹果在每一期季报中都会提及中国市场。

苹果在周六发布的声明中表示，公司尊重中国客户，在全球范围的保修政策大体相同，（在中国）仅仅是根据中国法律作了特别调整。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。