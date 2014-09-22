苹果新款iPhone登陆亚洲市场 各路人马疯抢

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Theodora D'cruz/Yuya Shino

路透新加坡/东京9月19日 - 苹果 新款iPhone周五（9月19日）在日本、香港、新加坡等亚洲市场正式发行，面对向中国大陆走私利润丰厚的诱惑，“黄牛”们加入果粉大军队伍排起长队等着购买。

由于监管障碍，iPhone 6和iPhone 6 Plus不会很快登陆中国大陆市场。中国是全球最大的智能手机市场，苹果的各类产品在中国市场很受欢迎。

新款iPhone在中国大陆市场跳票，让许多新加坡、香港和澳大利亚民众受益，他们表示会尽可能多的购买新款iPhone，以拿来进行转卖。

香港28岁的理财规划师Justin Leung称，他花钱让日本朋友帮忙买新款iPhone，他计划将买到的手机拿来转卖到中国大陆。他还称打算从东京购买35部新款iPhone，但他及他的朋友只买到了25部。

在位于东京高级商圈表参道（Omotesando）的苹果专卖店，一位中国男子称他出钱让一些日本人代他购买新款iPhone。该男子拒绝透露姓名，属于周五在该店外排队的一些中国买家中的一员。

记者无法立即联系到苹果方面代表就此置评。新华社周四报导称，iphone 6系列手机四款型号已通过核准及3C认证，待获得入网许可证后，将在大陆市场上市发售。

新款iPhone在中国大陆市场跳票让黄牛们欢呼雀跃，许多香港民众竞相在线预订新款iPhone。

新加坡的情况亦是如此，多位当地民众称有人出钱让他们排队购买。

在新加坡海滨湾金融区一购物中心，当地人Clarence Chen称有人出钱让他及他的13位朋友前一夜在苹果店外扎帐篷排队，以购买新款iPhone。

“我们老板给我们每人大约150美元（120新加坡元），”18岁的Clarence Chen说。“我们都打算购买两部，一部可能给自己用，另一部将拿去卖。”

Clarence Chen拒绝透露雇他的人以及他朋友的姓名，但称他们买到的手机可能会卖给“黄牛”。

32岁的华裔Shawn Shen称他不是果粉，但他专门请了一天假来排队购买，他打算买两部新款iPhone。

“如果卖了能赚钱，那排队就算值了。”他还称，预计向黄牛转卖一部新款iPhone能赚大约300美元。（完）